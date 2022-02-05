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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da hareketli günler! Görüşmeler başladı, 3 bomba birden...

05.02.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Galatasaray, transferde hareketli günler yaşıyor. Şu ana kadar 4 transfer yapan sarı-kırmızılı ekip, 3 isim için daha görüşmelere başladı. Ara transferin hareketli kulübü, Gomis, Pulgar, Semih ve kaleci Pena'nın ardından Chelsea forması giyen Ross Barkley ile yeniden temasa geçti. Ayrıca danışmanlık görevine getirilen Portekizli futbol adamı Luis Campos'un önerdiği 2 genç stoper içinde de görüşmeler başladı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da hareketli günler! Görüşmeler başladı, 3 bomba birden...

Galatasaray'dan gelen son dakika haberine göre transferde hareketli günler yaşanıyor. UEFA'da devam eden ancak ligde üst üste alınan kötü sonuçlarla alt sıralarda yer alan sarı-kırmızı ekip, takıma takviyeler için gaza bastı. Şu ana kadar Gomis, Pulgar, Semih ve kaleci Pena'yı renklerine bağlayan ekipte yeni transferler için de görüşmeler başladı.

Galatasaray transfer döneminin son günlerinde üç kritik hamle daha yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, yabancı kontenjanında yer açılması durumunda 8 numara için Chelsea'den Ross Barkley'i kiralamaya çalışıyor.

Fanatik'in haberine göre, 6 numaradaki boşluğu Erick Pulgar'ı kiralayarak dolduran yönetim, 8 numara için düşünülen Gedson Fernandes'in Beşiktaş'a transferinin ardından yıldız oyuncu için düğmeye bastı.

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YILLIK MAAŞININ BİR BÖLÜMÜ KARŞILANACAK

28 yaşındaki yıldızı kiralamayı planlayan sarı-kırmızılılar, bu transferle birlikte en azından bu sezon ligi garanti altına almanın hesapları içinde. Deneyimli futbolcunun maliyeti yüksek olsa da Chelsea'nin yıllık maaşın bir bölümünü karşılaması ve tıpkı Pulgar'da olduğu gibi ekstra bir kiralama bedelinin ödenmemesi de seçenekler arasında. İngiliz devinde formasını yavaş yavaş kaybeden Barkley'nin de bu transfere sıcak baktığı gelen haberler arasında.

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GELECEĞE YATIRIM: ROBSON REIS

Campos'un önerdiği 21 yaşındaki Brezilyalı stoper Robson Reis'le görüşmeler başladı. Danışmanlık görevine getirilen Portekizli futbol adamı Luis Campos'un önerdiği ilk oyunculardan biri Robson Reis oldu. Brezilya'nın Santos takımında forma giyen 21 yaşındaki 1.96'lık savunmacı, güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor. 2024'e kadar kontratı bulunan Brezilyalı stoperin, geleceğe yatırım olarak transfer edilmesi planlanıyor. Eğer yönetim, mali konularda aşama kaydedebilirse, Robson Reis'in ara transfer döneminde Türkiye'ye getirilmesi için yabancı kontenjanında yer açılmaya çalışılacak.

ÖN LİBERODA DA GÖREV YAPABİLİYOR

Aksi takdirde genç oyuncunun şimdilik takımında kalması ve sezon sonunda Galatasaray'a gelmesi de ihtimaller dahilinde. Ön libero da oynayabilen Reis, Campos'un verdiği bilgilere göre Galatasaray'a sahada ve kasada önemli kazanımlar getirebilecek bir potansiyele sahip ve sarı-kırmızılılar fırsatı kaçırmak istemiyor.

MARCAO SATILIRSA YERİNE AHMED TOUBA

Campos'un Galatasaray'a önerdiği bir başka genç savunmacı: Ahmed Touba... Avrupa kulüplerinin yakın ilgi gösterdiği Marcao'nun sezon sonunda iyi bir fiyata satılması halinde, Sambacı'nın yerine monte edilmesi düşünülüyor. Hollanda Ligi'nde Waalwijk takımının formasını giyen 23 yaşındaki oyuncu, 1.90 boyunda ve solak.

TRANSFER İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Aynı zamanda sol bek olarak da görev yapabilen ve oyun kurma becerisiyle dikkat çeken Ahmed Touba, Belçika Milli Takımı'nın tüm alt yaş takımlarında forma giymesine rağmen, Cezayir'i tercih etti ve son Afrika Kupası'nda ülkesinin kadrosunda yer alsa da, sakatlığı sebebiyle görev yapamadı. Touba'nın transferi için de Waalwijk ile görüşmeler başladı. Galatasaray cephesi tıpkı Robson Reis'te olduğu gibi, Touba'yı da önümüzdeki sezonun kadrosu için düşünüyor, ancak bonservisinin çok geç olmadan alınması planlanıyor.

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