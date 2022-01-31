SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Antalyaspor
  4. Son dakika transfer haberi: Tüm dünya Antalyaspor'u konuşacak! Barcelona'ya transfer çalımı atıyorlar... Diego Costa imzaya geliyor

Son dakika transfer haberi: Tüm dünya Antalyaspor'u konuşacak! Barcelona'ya transfer çalımı atıyorlar... Diego Costa imzaya geliyor

31.01.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberleri: Düşme korkusu yaşayan Antalyaspor ligin şu an için 17. sırasında bulunuyor. Milli arayı fırsat bilen Antalyaspor yönetimi golcü sorununu çözmek için flaş bir girişimde bulundu. Eskiden yaptığı Eto'o hamlesiyle dünyada kendinden söz ettiren Antalyaspor bir sürprize daha imza atabilir. Kırmızı-beyazlılar, Barcelona'nın da istediği Diego Costa için 6 ay için 1.2 milyon euro'luk bir teklif yaptı. Costa'nın bu teklife sıcak baktığı öğrenildi. İşte detaylar...

Son dakika transfer haberi: Tüm dünya Antalyaspor'u konuşacak! Barcelona'ya transfer çalımı atıyorlar... Diego Costa imzaya geliyor

Son dakika transfer haberleri: Dünya bu transferi konuşacak... Antalyaspor dünya devine nal toplatmak üzere. Messi'nin gidişiyle büyük bir çöküş yaşayan Barcelona, gol atmakta sorun yaşıyor. Bu nedenle ileri uca tecrübeli bir oyuncu almak isteyen Katalanlar çareyi Diego Costa'da buldu. Daha önce de Cavani'ye teklif yapan Barcelona yönetimi ret cevabı almıştı. Diego Costa transferindeki rakibi ise Antalyaspor...

KATALANLAR ŞAŞKIN

12cb9c2b90b14aefa33125b2a22ef07b

Geçtiğimiz sezonu Brezilya'nın Atletico Mineiro ile geçiren ve şampiyonluk yaşayan İspanyol golcü takımdan ayrılarak boş konuma çıkmıştı. Antalyaspor da oyuncuya 6 aylık 1.2 milyon euro'luk bir teklif sundu. Yaşam şartlarından ötürü bu teklife sıcak bakan Diego Costa'nın tek talibi Antalyaspor değil... Barcelona'nın da yakından takip ettiği yıldız oyuncu Katalanları reddetmek üzere.

1+2 YILLIK SÖZLEŞME

resized_b5d18-9c0279caminei

Barcelona'yı reddetmesinin nedeni şimdiden ortaya çıktı. Diego Costa uzun süreli bir sözleşme istiyor. Barcelona yıldız oyuncuya sadece 1 yıllık kontrat teklif etti. Antalyaspor ile 1+2 yıllık sözleşme imzalamaya sıcak bakan İspanyol golcünün transferi her an açıklanabilir. Geçen sezon devre arasında Beşiktaş ’ın da gündeminde olan ve Siyah-Beyazlılar’ın transferi bitirmeye çok yaklaşmasına rağmen tercihini Brezilya’dan yana kullanan Diego Costa, Atletico Mineiro’yu şampiyon yapmıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emre Belözoğlu, Galatasaraylıları çıldırtacak! Bu transfer tarihe geçecek... Ellerinden kaptıEmre Belözoğlu, Galatasaraylıları çıldırtacak! Bu transfer tarihe geçecek... Ellerinden kaptı
Yeni tehlike: NeoCov! DSÖ'den açıklama geldiYeni tehlike: NeoCov! DSÖ'den açıklama geldi
Taraftarlar havaalanına akın edecek! Nani geri dönüyorTaraftarlar havaalanına akın edecek! Nani geri dönüyor
Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzurum'da şarampole devrilen aracın sürücüsü öldü

Erzurum'da şarampole devrilen aracın sürücüsü öldü

Başkentliler kar festivalinde buluştu

Başkentliler kar festivalinde buluştu

Tokat'ta tabancayla başından vurulan kişi öldü

Tokat'ta tabancayla başından vurulan kişi öldü

Kağıthane'de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

Kağıthane'de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ve beklenen an geldi! Fenerbahçe, Joachim Löw ile prensip anlaşmaya vardı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ve beklenen an geldi! Fenerbahçe, Joachim Löw ile prensip anlaşmaya vardı...

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Mesut Özil depremi! Yeni takımını bile duyurdular

Mesut Özil depremi! Yeni takımını bile duyurdular

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da kazan kaynadı! İstifası istendi ve takımdan ayrıldı!

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da kazan kaynadı! İstifası istendi ve takımdan ayrıldı!

Kamerun-Komorlar maçında kaleye sol bek geçti, 7 kişi hayatını kaybetti!

Kamerun-Komorlar maçında kaleye sol bek geçti, 7 kişi hayatını kaybetti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.