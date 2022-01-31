Son dakika transfer haberi: Tüm dünya Antalyaspor'u konuşacak! Barcelona'ya transfer çalımı atıyorlar... Diego Costa imzaya geliyor

Son dakika transfer haberleri: Dünya bu transferi konuşacak... Antalyaspor dünya devine nal toplatmak üzere. Messi'nin gidişiyle büyük bir çöküş yaşayan Barcelona, gol atmakta sorun yaşıyor. Bu nedenle ileri uca tecrübeli bir oyuncu almak isteyen Katalanlar çareyi Diego Costa'da buldu. Daha önce de Cavani'ye teklif yapan Barcelona yönetimi ret cevabı almıştı. Diego Costa transferindeki rakibi ise Antalyaspor...

KATALANLAR ŞAŞKIN

Geçtiğimiz sezonu Brezilya'nın Atletico Mineiro ile geçiren ve şampiyonluk yaşayan İspanyol golcü takımdan ayrılarak boş konuma çıkmıştı. Antalyaspor da oyuncuya 6 aylık 1.2 milyon euro'luk bir teklif sundu. Yaşam şartlarından ötürü bu teklife sıcak bakan Diego Costa'nın tek talibi Antalyaspor değil... Barcelona'nın da yakından takip ettiği yıldız oyuncu Katalanları reddetmek üzere.

1+2 YILLIK SÖZLEŞME

Barcelona'yı reddetmesinin nedeni şimdiden ortaya çıktı. Diego Costa uzun süreli bir sözleşme istiyor. Barcelona yıldız oyuncuya sadece 1 yıllık kontrat teklif etti. Antalyaspor ile 1+2 yıllık sözleşme imzalamaya sıcak bakan İspanyol golcünün transferi her an açıklanabilir. Geçen sezon devre arasında Beşiktaş ’ın da gündeminde olan ve Siyah-Beyazlılar’ın transferi bitirmeye çok yaklaşmasına rağmen tercihini Brezilya’dan yana kullanan Diego Costa, Atletico Mineiro’yu şampiyon yapmıştı.



