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Son dakika transfer haberleri! Nwakaeme'nin yeni adresi belli oldu! Yıldız oyuncu Türkiye'de kaldı...

01.08.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberleri! Trabzonspor'un kendisine önerdiği 2.5 milyon Euro'luk sözleşme teklifini kabul etmeyerek takımdan ayrılan Nwakaeme, kulüpsüz kaldı. Beklediği teklifleri başka takımlardan alamayan yıldız oyuncunun yeni adresi belli oluyor. Ortaya atılan iddialara göre Galatasaray ile söz kesen Nwakaeme, sarı-kırmızılılardan gelecek haberi bekliyor. Okan Buruk'un onay vermesi durumunda formayı giyecek olan yıldız oyuncu Galatasaray'da forma giymeyi çok istiyor.

Son dakika transfer haberleri! Nwakaeme'nin yeni adresi belli oldu! Yıldız oyuncu Türkiye'de kaldı...
Anthony Nwakaeme

Anthony Nwakaeme

NİJ Nijerya
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Son dakika transfer haberleri! Trabzonspor'un geçtiğimiz yılki şampiyonluğunda büyük rol oynayan Nwakaeme, Trabzonspor'dan 3 milyon Euro isteyince sözleşme görüşmeleri tıkanmış ve takımdan ayrılmak zorunda kalmıştı. İstediği teklifi başka hiçbir kulüpten alamayan Nwakaeme, şartlarını düşürdü ve 1.5 milyon Euro'ya bile evet diyecek duruma düştü.

GALATASARAY İLE ANLAŞTI

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Nwakaeme'nin Galatasaray ile anlaştığı ve Okan Buruk'tan gelecek haberi beklediği ortaya çıktı. Yıldız oyuncunun Galatasaray'da forma giymek istemesi nedeniyle ücretinde indirim yaptığı da öğrenildi. Sarı-kırmızılı yöneticilerin anlaştığı Nwakaeme için Okan Buruk'un onay vermesi bekleniyor.

TRABZONSPOR'A DA HABER YOLLAMIŞTI

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Kendisine kulüp bulamayan Nwakame, geçtiğimiz günlerde Trabzonspor'a haber yollamıştı. 33 yaşındaki yıldıza, “Biz gerekli transferleri yaptık. Hücuma oyuncu aramıyoruz” yanıtı verilmişti.


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Trabzonspor galatasaray nwakaeme son dakika haberleri
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