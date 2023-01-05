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  4. Son dakika: Türkiye'nin konuştuğu isim Özgüç Türkalp suskunluğunu bozdu! Sivasspor - Galatasaray maçı sonrasında hakemliği bitirilmişti, savunması ortaya çıktı!

Son dakika: Türkiye'nin konuştuğu isim Özgüç Türkalp suskunluğunu bozdu! Sivasspor - Galatasaray maçı sonrasında hakemliği bitirilmişti, savunması ortaya çıktı!

05.01.2023 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya gelmiş ve sarı - kırmızılılar sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Ev sahibi Sivasspor'un 50. dakikada attığı golün VAR kontrolü sonrasında iptal edilmesi kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. VAR kayıtlarının açıklanmasının ardından MHK'nın bildirisiyle hakemliği bitirilen Özgüç Türkalp, suskunluğunu bozdu ve kendisini savundu. İşte detaylar...

Son dakika: Türkiye'nin konuştuğu isim Özgüç Türkalp suskunluğunu bozdu! Sivasspor - Galatasaray maçı sonrasında hakemliği bitirilmişti, savunması ortaya çıktı!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya gelmişti. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Karşılaşmanın 50. dakikasında Ulvestad'ın vuruşuyla golü bulan Sivasspor'un sayısı, 5 dakikalık VAR kontrolü sonrasında geçersiz sayılmıştı.

VAR KAYITLARI AÇIKLANMIŞTI

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Ev sahibi ekibin golünün iptal nedeni uzun süre açıklanmamış ve bu durum sosyal medyada oldukça konuşulmuştu. Tepkilerin artması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu, Sivasspor - Galatasaray maçının VAR kayıtlarını kamuoyuyla paylaşmıştı.

MHK, HAKEMLİĞİNİ BİTİRMİŞTİ

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Maçın hakemi Erkan Özdamar ve VAR hakemi Özgüç Türkalp'in pozisyonu değerlendirmeleri futbolseverlerin tepkisini çekerken, MHK'dan flaş bir açıklama gelmişti. Merkez Hakem Kurulu, Özgüç Türkalp'e bundan sonra görev verilmeyeceğini ve Erkan Özdamar'ın da uzun süre herhangi bir maça atanmayacağını bildirmişti.

SUSKUNLUĞUNU BOZDU

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Bu gelişmenin ardından uzun süredir ismi gündemde yer alan Özgüç Türkalp, suskunluğunu ilk kez bozdu. Milliyet Gazetesi yazarı Tayfun Bayındır, Türkalp'in TFF'ye verdiği savunmayı köşesinde açıkladı. İşte o sözler...

"KARİYERİNE YAPIŞTI KALDI"

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"Özgüç Türkalp, sağlam bir aile terbiyesiyle yetişmiş dürüst bir insandır. Hakemliği ne yazık ki çok tartışıldı. Anelka’nın eli, yafta gibi kariyerine yapıştı kaldı. Şimdi de bu son pozisyon..."

"RAPORUNDA YANLIŞ KARAR VERDİĞİNİ YAZMIŞ"

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"Maçtan sonra aradım, telefonu kapalıydı. Ertesi gün normal bir rapor gönderdiğini ve raporunda da yanlış karar verdim diye yazdığını TFF kaynaklarımdan öğrendim. O günün ortalarında MHK kendisinden detaylı bir ek rapor daha istemiş."

"GEREĞİNİ YAPACAĞINI VURGULAMIŞ"

"Özgüç de ofsayt ile ilgili olarak hata yaptığını, pozisyonu çözmekte zorlandığını, yardımcı hakemlere verilen eğitimler kendilerine verilmediği için pozisyonda sıkıntı yaşadığını, ama yaptığı hatanın kabul edilemez olduğunu belirtmiş ve gereğini yapacağını da vurgulamış (Ki dün sabah istifa mektubunu TFF’ye yolladı)..."

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