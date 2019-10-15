UEFA, A Milli Takım'ın 'asker selamı' için soruşturma başlattı

Son dakika haberine göre UEFA, Milli Takımımızla ilgili skandal bir karara imza attı. Ay-yıldızlılar, EURO 2020 Elemeleri'ndeki Arnavutluk ve Fransa maçlarında Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla gollerden sonra asker selamı verirken bu gol sevinci Avrupa'da büyük yankı uyandırmıştı.

NTV Spor'un haberine göre UEFA, gol sevinciyle ilgili disiplin soruşturması başlattı.

ŞENOL GÜNEŞ: ASKER SELAMINDA KÖTÜ BİR ŞEY YOK

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili gelen bir soruyu yanıtlamış ve "Çocuklarımızın ülkemizde kalmasını istiyoruz. Böyle durumlarda futbolcu sahada elini kalbine götürür ya da bir işaret yapar. Burada kötü niyet aramamak gerek. Askerlerimizi birini öldürsün diye göndermiyoruz, bunu istemiyoruz. Bize karşı yapılan saldırı sonucunda biz oradayız. Bunları, Trump veya Macron'a sormanız gerek. Dünyayı onlar yönetiyor, ben takımı zor yönetiyorum" yorumunu yapmıştı.

İTALYA MEDYASI DAHA ÖNCE "SORUŞTURMA AÇILDI" DEMİŞ, UEFA YALANLAMIŞTI

Arnavutluk mücadelesinden sonra asker selamı sevinciyle ilgili İtalya basını bir iddia ortaya atmış ve UEFA'nın bu gol sevincini incelemeye aldığı öne sürülmüştü. UEFA İletişim Direktörü Philip Townsend konuya ilişkin açıklama yapmış ve "Cuma günkü maçla ilgili UEFA'nın herhangi bir yorumu olmamıştır." ifadelerini kullanmıştı. Townsend ayrıca yabancı basında yer alan ve UEFA yetkililerine atfen kullanılan yorumların hiçbirinin gerçeği yansıtmadığını vurgulamıştı.

