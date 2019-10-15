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UEFA, A Milli Takım'ın 'asker selamı' için soruşturma başlattı

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 15.10.2019 15:44 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; UEFA, A Milli Takımımızın Arnavutluk ve Fransa maçlarında Barış Pınarı Harekatı'ndaki görevli askerlere moral vermek için yaptığı asker selamlı gol sevinçleriyle ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haberine göre UEFA, Milli Takımımızla ilgili skandal bir karara imza attı. Ay-yıldızlılar, EURO 2020 Elemeleri'ndeki Arnavutluk ve Fransa maçlarında Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla gollerden sonra asker selamı verirken bu gol sevinci Avrupa'da büyük yankı uyandırmıştı.

NTV Spor'un haberine göre UEFA, gol sevinciyle ilgili disiplin soruşturması başlattı.

ŞENOL GÜNEŞ: ASKER SELAMINDA KÖTÜ BİR ŞEY YOK
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili gelen bir soruyu yanıtlamış ve "Çocuklarımızın ülkemizde kalmasını istiyoruz. Böyle durumlarda futbolcu sahada elini kalbine götürür ya da bir işaret yapar. Burada kötü niyet aramamak gerek. Askerlerimizi birini öldürsün diye göndermiyoruz, bunu istemiyoruz. Bize karşı yapılan saldırı sonucunda biz oradayız. Bunları, Trump veya Macron'a sormanız gerek. Dünyayı onlar yönetiyor, ben takımı zor yönetiyorum" yorumunu yapmıştı.

İTALYA MEDYASI DAHA ÖNCE "SORUŞTURMA AÇILDI" DEMİŞ, UEFA YALANLAMIŞTI
Arnavutluk mücadelesinden sonra asker selamı sevinciyle ilgili İtalya basını bir iddia ortaya atmış ve UEFA'nın bu gol sevincini incelemeye aldığı öne sürülmüştü. UEFA İletişim Direktörü Philip Townsend konuya ilişkin açıklama yapmış ve "Cuma günkü maçla ilgili UEFA'nın herhangi bir yorumu olmamıştır." ifadelerini kullanmıştı. Townsend ayrıca yabancı basında yer alan ve UEFA yetkililerine atfen kullanılan yorumların hiçbirinin gerçeği yansıtmadığını vurgulamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Türkiye uefa Barış Pınarı Harekatı

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Okuyucu Yorumları 27 yorum
biz tek siz hepiniz !!!
Dik durun gençler. Bu millet sizi çok seviyor
zoruna mı gitti gardas zoruna bilemezki insan çıkar yarına
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