MAGAZİN

Son dakika! Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti (Tarık Ünlüoğlu kimdir?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 13:08 | Son Güncelleme

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu 61 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu bir süredir tedavi görüyordu.

Geçen yıl akciğerlerinden rahatsızlık geçiren, ancak tedavi sonucu iyileşen, geçtiğimiz günlerde yeniden hastaneye kaldırılan Tarık Ünlüoğlu, 61 yaşında hayatını kaybetti.

57585160-296585771243285-6577863462242424070-n,X5y1tSD4GE6VTSBYOj6_DA
Tarık Ünlüoğlu ve eşi Gülenay Kalkan

Ünlüoğlu, geçtiğimiz yıl akciğerlerinde sorun olduğu gerekçesiyle tedavi altına alınmıştı. Enfeksiyon ve bronşlardaki lekeler nedeniyle tedavi gören usta oyuncudan acı haber geldi.

Acı haberi, Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından "Abim... Mekanın cennet olsun canım abim" mesajıyla duyurdu.

oktay

1957 İzmir doğumlu Tarık Ünlüoğlu, 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde 'Ünal Kaplan' karakterini canlandırıyordu.

TARIK ÜNLÜOĞLU KİMDİR?

Tarık Ünlüoğlu, 1957 yılında İzmir'de doğmuştur. İzmir Namık KemalLisesi'nden mezun oldu. Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera bölümüne girdi ve bir yıl okuduktan sonra Konservatuarın Tiyatro bölümüne geçti.
Ankara Devlet Tiyatrosu'nda 25 yıl görev yaptı. Daha sonra İstanbulDevlet Tiyatrosu'na tayin oldu.
Tarık Ünlüoğlu, Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra sinema filmi ve dizilerde de oynadı aynı zamanda dublaj çalışmaları da yaptı.

2008 yılında başlayıp 3 sezon devam eden "Benim Annem Bir Melek" adlı dizide Oya Başar, Dolunay Soysert, Ali Sunal,Şehsuvar Aktaş, Ayçin İnci ile beraber rol almıştır.

2014 yılında yapımcısı Necati Akpınar, senaristi Ata Demirer ve Ata Demirer ileDemet Akbağ'ın başrollerde oynadığı "Eyyvah Eyvah 3" adlı sinema filmindeÖzge Borak, Salih Kalyon, Serra Yılmaz ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi oyuncularla beraber oynadı.

Tarık Ünlüoğlu, 2014 yılında "Ah Neriman" adlı dizide Perran Kutman, Sezin Akbaşoğulları, Avni Yalçın ile başrolde oynadı.

Tarık Ünlüoğlu'nun 11 yıl süren ilk evliliğinden Zeynep adında bir kızı vardır. Kızı Zeynep, Levent Kırca ile Oya Başar'ın oğlu Umut Kırca ile evlidir.

Tarık Ünlüoğlu, 1988 yılından beri 25 yıl birlikte yaşadığı Gülenay Kalkan ile 14 Şubat 2013 tarihinde Berlin'de evlendi.

Tiyatro :

2005 - Uyarca : Friedrich Dürrenmatt - İstanbul Devlet Tiyatrosu
2003 - Taraf Tutmak : Ronald Harwood - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1998 - Ziyaretçi : Éric-Emmanuel Schmitt - Ankara Devlet Tiyatrosu
1997 - Ateşle Oynayan : Nihat Asyalı - Ankara Devlet Tiyatrosu
1996 - Resimli Osmanlı tarihi : Turgut Özakman - Ankara Devlet Tiyatrosu
1995 - Martı : Anton Çehov - Ankara Devlet Tiyatrosu
1993 - Patlat Bir Shakespeare : Semih Sergen - Ankara Devlet Tiyatrosu
1992 - Uyarca : Friedrich Dürrenmatt - Ankara Devlet Tiyatrosu
1989 - Yüzlerce Çiçek Birden Açtı : Tarık Buğra - Ankara Devlet Tiyatrosu
1988 - Fadik Kız : Orhan Asena - Ankara Devlet Tiyatrosu
1987 - Kılıç ve Ney : Turan Oflazoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu
1985 - Sırça Biblolar : Tennessee Williams - Ankara Devlet Tiyatrosu
1983 - Galile'nin Yaşamı : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu
1982 - Resimli Osmanlı Tarihi : Turgut Özakman - Ankara Sanat Tiyatrosu
1981 - Yunus Emre (oyun) : Recep Bilginer - Ankara Devlet Tiyatrosu
1980 - Kurban (oyun) : Güngör Dilmen - Ankara Devlet Tiyatrosu
1979 - Arturo Ui'nin Önlenebilir Yükselişi : Bertolt Brecht - Ankara Devlet Tiyatrosu
1978 - Eskicinin Tazesi : Federico Garcia Lorca - Ankara Devlet Tiyatrosu
1977 - Cimri : Moliere - Ankara Devlet Tiyatrosu
1977 - İki Kova Su : A.E.Gredianus' - Ankara Devlet Tiyatrosu
1976 - My Fair Lady : Alan Jay Lerner - Ankara Devlet Tiyatrosu
1973 - İstanbul Efendisi : Musahipzade Celal - Ankara Devlet Tiyatrosu

Filmleri ve Dizileri :

2014 - Ah Neriman (dizi)
2014 - Eyyvah Eyvah 3 (sinema)
2014 - Bir Yusuf Masalı (dizi)
2011-2013 - Avrupa Avrupa (dizi)
2011 - Sümela'nın Şifresi: Temel (sinema)
2011 - Eyyvah Eyvah 2 (sinema)
2011 - Berlin Kaplanı (sinema)
2009 - Aşkın İkinci Yarısı (sinema)
2008-2010 - Benim Annem Bir Melek (dizi)
2008 - Dalgakıran (dizi)
2007 - Kabadayı (sinema)
2007 - Benden Baba Olmaz (dizi)
2007 - Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (sinema)
2006 - Umut Adası (sinema)
2006 - Bebeğim (dizi)
2005-2007 – Gümüş (dizi)
2003-2004 - Kurtlar Vadisi (dizi)
2001 - Nasıl Evde Kaldım (dizi)
1998 - Cumhuriyet (sinema)
1996 - Bir Erkeğin Anatomisi (sinema)
1983 - Kurt ve Kuzu (dizi)

PARTNEROnu bir de makyajsız görünOnu bir de makyajsız görün
Türkiye haritası tepki çektiTürkiye haritası tepki çekti
Emina Jahovic ve Sadettin Saran ilk kez el ele!Emina Jahovic ve Sadettin Saran ilk kez el ele!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tarık Ünlüoğlu Tarık Ünlüoğlu kimdir

En Çok Okunan Haberler

Kritik açıklama: Her an savaş çıkabilir

Kritik açıklama: Her an savaş çıkabilir

'Yüzlerce askeri rehin aldık' demişlerdi! Görüntüleri yayınladılar

'Yüzlerce askeri rehin aldık' demişlerdi! Görüntüleri yayınladılar

Falcao'ya müthiş teklif! Geri mi dönüyor?

Falcao'ya müthiş teklif! Geri mi dönüyor?

Gelin adayı Hanife'ye eleştiri yağdı! 'Sütyenin yamulmuş'

Gelin adayı Hanife'ye eleştiri yağdı! 'Sütyenin yamulmuş'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta alkışladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta alkışladı!

Toz maskeli hırsızlardan saniyeler içinde soygun!

Toz maskeli hırsızlardan saniyeler içinde soygun!

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 85 yorum
A
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah süper bir oyuncuydu.
sinema ve tiyatro sektörü bir kıymetini daha kaybetti allah rahmet eylesin ruhuşad mekan-ı cennet olsun
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Netflix dizisindeki bölünmüş Türkiye haritası tepki çekti

Türkiye haritası tepki çekti

Emina Jahovic ve Sadettin Saran ilk kez el ele!

Emina Jahovic ve Sadettin Saran ilk kez el ele!

Gülben Ergen’den bacak şov

Gülben Ergen’den bacak şov

Öksüz sıpaya Sezen Aksu şefkati

Öksüz sıpaya Sezen Aksu şefkati

Bengü: Bir saniye, süt sağacağım…

Bengü: Bir saniye, süt sağacağım…

Yaşar İpek teslim oldu! 3 gün yatacak

Yaşar İpek teslim oldu! 3 gün yatacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.