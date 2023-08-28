SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Suudi Arabistan Premier Ligi
  4. Son dakika: Ve Anderson Talisca'dan resmi açıklama geldi! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündemine gelmişti ama...

Son dakika: Ve Anderson Talisca'dan resmi açıklama geldi! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündemine gelmişti ama...

28.08.2023 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr forması giyen Anderson Talisca'nın adı, bir süredir gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Süper Lig'den Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın radarında yer aldığı iddia edilen Brezilyalı yıldız için flaş bir haber öne sürülmüştü. Katar'a gideceği ifade edilen yıldız futbolcudan konuyla ilgili resmi açıklama geldi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Bir dönem Beşiktaş'ta top koşturan ve daha sonrasında Çin Ligi'nden Guangzhou'ya transfer olan ardından ise Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın yolunu tutan Anderson Talisca'nın adı son dönemde gündemi fazlasıyla meşgul ediyordu.

"KATAR'A GİDECEK" İDDİASI

F0TcnMGWwAAHKe8

Süper Lig'den Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile adı anılan yıldız ismin geleceği merak ediliyordu. Katar basınında çıkan haberlerde Al Duhail'in Anderson Talisca'yı renklerine bağlamaya çok yakın olduğu iddia edilmişti.

Brezilyalı futbolcunun kulübüyle bonservis konusunda anlaşan Katar ekibinin Talisca ile maaş konusunda mutabakata varmak üzere olduğu belirtilmişti.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

F0TcnMIWwAAt6sq

Konu üzerine Anderson Talisca, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve haberi yalanladı. Talisca, "Yalan haberlere inanmayı bırakın. Kulüpten ayrılmam için bir neden yok. Hiçbir yere gitmiyorum, buradan ayrılmaya hiç niyetim yok. Ailemle birlikte Suudi Arabistan'da mutluyum." ifadelerini kullanarak takımdan ayrılmayacağını açıkladı.

Al Nassr formasıyla şu ana kadar 62 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 45 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Umarım Mauro Icardi gününde olmaz''Umarım Mauro Icardi gününde olmaz'
Maç öncesi şaşırtan itiraf! Zaha ve Icardi...Maç öncesi şaşırtan itiraf! Zaha ve Icardi...
Fred'den 'Erden Timur kaç kez aradı?' sorusuna cevap!Fred'den 'Erden Timur kaç kez aradı?' sorusuna cevap!
Anahtar Kelimeler:
transfer Anderson Talisca son dakika haberler al nassr beşiktaş fenerbahçe galatasaray son dakika haberleri dakika haberleri ak n dakika haberleri iyet

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çöpe atmaya karar vermişlerdi! Açtıklarında şoke oldular

Çöpe atmaya karar vermişlerdi! Açtıklarında şoke oldular

Alışveriş listenizi yarı fiyatına tamamlayın! Modadan elektroniğe ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Alışveriş listenizi yarı fiyatına tamamlayın! Modadan elektroniğe ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Kafasına tuvalet pompasını koydu! İşler kontrolden çıkınca...

Kafasına tuvalet pompasını koydu! İşler kontrolden çıkınca...

7 erkek 19 yaşındaki kıza tecavüz ederek o anları kaydetti

7 erkek 19 yaşındaki kıza tecavüz ederek o anları kaydetti

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikte 415 TL indirim

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikte 415 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.