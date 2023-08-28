Son dakika: Ve Anderson Talisca'dan resmi açıklama geldi! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündemine gelmişti ama...

Son dakika haberleri: Bir dönem Beşiktaş'ta top koşturan ve daha sonrasında Çin Ligi'nden Guangzhou'ya transfer olan ardından ise Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın yolunu tutan Anderson Talisca'nın adı son dönemde gündemi fazlasıyla meşgul ediyordu.

"KATAR'A GİDECEK" İDDİASI

Süper Lig'den Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile adı anılan yıldız ismin geleceği merak ediliyordu. Katar basınında çıkan haberlerde Al Duhail'in Anderson Talisca'yı renklerine bağlamaya çok yakın olduğu iddia edilmişti.

Brezilyalı futbolcunun kulübüyle bonservis konusunda anlaşan Katar ekibinin Talisca ile maaş konusunda mutabakata varmak üzere olduğu belirtilmişti.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Konu üzerine Anderson Talisca, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve haberi yalanladı. Talisca, "Yalan haberlere inanmayı bırakın. Kulüpten ayrılmam için bir neden yok. Hiçbir yere gitmiyorum, buradan ayrılmaya hiç niyetim yok. Ailemle birlikte Suudi Arabistan'da mutluyum." ifadelerini kullanarak takımdan ayrılmayacağını açıkladı.

Al Nassr formasıyla şu ana kadar 62 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 45 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.

