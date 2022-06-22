SON DAKİKA: Ve Balotelli için resmi açıklama geldi! Galatasaray...

Geride bıraktığımız sezonu beklentilerin oldukça altında bir performansla topladığı 52 puanla 13. sırada tamamlayan Galatasaray'da, Burak Elmas'ın ardından Sarı-Kırmızılı kulübün yeni başkanı olan Dursun Özbek yeni sezonda şampiyonluk kupasını müzeye götürmek için çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ediyor...

İLK YOLCU SENSIBILE!

İlk olarak Sensibile ve Domenec Torrent ile vedalaşan Özbek yönetimi transferde de vitesi yükseltirken, birçok isimle görüşmelerine hız kesmeden devam ediyor.

"NOKTA TRANSFERLER YAPACAĞIZ!"

Seçilmesinin hemen ardından yaptığı açıklamada "Nokta transferler yapacağız" diyen Dursun Özbek, Sportif direktörlük görevine Cenk Ergün'ü getirirken, daha önce birçok yıldız ismi başarılı operasyonlarla Sarı-Kırmızılı kulübe kazandıran Ergün'ün yapacağı transferler merak konusu olmuştu.

'BALOTELLI 3 YILLIĞINA GALATASARAY'DA'

Taraftarların en çok istediği isimlerin başında gelen ve Adana Demirspor'daki ilk sezonunda gösterdiği performansla göz dolduran yıldız isim Mario Balotelli için Çizme basınından Galatasaray ile el sıkıştığına dair iddialar ortaya atılmıştı.

Hatta haberin detaylarında Galatasaray'ın Adana ekibiyle masaya oturduğu ve 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında 3 yıllığına el sıkıştığı bilgisine de yer verilmişti.

SON DAKİKA: MURAT SANCAK: VERMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM!

Konuyla ilgili Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak NTV'ye konuşurken, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Murat Sancak yaptığı açıklamada Galatasaray iddialarına dair konuşurken "Bana gelen bir teklif yok. Yurt dışından teklif var. Ama vermeyi düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

"NE KADAR BONSERVİS BEKLİYORSUNUZ?"

"Balotelli için ne kadar bonservis bedeli bekliyorsunuz?" sorusunun üzerine Sancak, İtalyan yıldızı satmayı düşünmediği söyledi ve "Vermeyi düşünmüyorum bu yüzden bonservis yok." dedi.

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasıyla 33 maçta sahaya çıkan Balotelli, 19 gol, 4 asistlik bir performansıyla göz doldurmuştu.



