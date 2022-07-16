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  4. Son dakika: Yılın transferi gerçekleşti! Robert Lewandowski resmen Barcelona'da!

Son dakika: Yılın transferi gerçekleşti! Robert Lewandowski resmen Barcelona'da!

16.07.2022 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: İspanya La Liga devi Barcelona yılın transfer bombasını patlattı! Katalan ekibi, 2014 yılından itibaren Bayern Münih forması giyen Robert Lewandowski'yi kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Bayern CEO'su Oliver Kahn da transfer için "Barcelona ile Robert Lewandowski için sözlü bir anlaşmaya vardık, sadece belgeleri hazırlamamız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika: Yılın transferi gerçekleşti! Robert Lewandowski resmen Barcelona'da!
Robert Lewandowski

Robert Lewandowski

POL Polonya
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Bayern Münih
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Son dakika haberleri: Geride bıraktığımız sezonu kupa kazanamadan tamamlayan ve yeni sezona iddialı bir şekilde girmek isteyen Barcelona'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyordu. Raphinha, Franck Kessie ve Andreas Christensen'i kadrosuna katan Katalan ekibi büyük bir yıldızı daha transfer etti.

LEWANDOWSKI RESMEN BARCELONA'DA

lewandowski

Barcelona, Robert Lewandowski için Almanya Bundesliga ekibi Bayen Münih ile anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı.

50 MİLYON EURO BONSERVİS

Robert Lewandowski için kulübü ile anlaşmıştık( Lech Poznan) son anda B.Dortmund’u tercih etti. Alabilsek

Barcelona'nın 50 milyon euro'ya Bayern'le el sıkıştığı kaydedilirken, Lewandowski'nin ise Katalan ekibiyle 3 yıllık anlaşma yaptığı aktarıldı.

OLIVER KAHN RESMEN AÇIKLAMIŞTI

Alman basını: Robert Lewandowski, Bayern Münih'ten ayrılmak istiyor

Alman Kulübünün CEO'su Oliver Kahn, yaptığı açıklamada, Barcelona ile anlaştıklarını, "Barcelona ile Robert Lewandowski için sözlü bir anlaşmaya vardık, sadece belgeleri hazırlamamız gerekiyor." ifadeleriyle duyurmuştu. Kulübün sportif direktörü Hasan Salihamidzic de, "Robert Lewandowski, Bayern Münih'te büyük işler başardı. Barcelona ile uzun süre konuştuktan sonra, detayları netleştirdik. Onun için en iyisini diliyoruz" demişti.

TAKIM ARKADAŞLARIYLA VEDALAŞTI

Robert Lewandowski

Öte yandan Barcelona'ya transfer olacak olan yıldız golcü bugünkü antrenmanda takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

2014 yılında Borussia Dortmund'dan Bayern Münih'e bedelsiz olarak transfer olan Lewandowski, Bayern formasıyla çıktığı 375 maçta 344 gol kaydetmeyi başardı.


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