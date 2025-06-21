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SON DAKİKA | YKS maratonu başladı! Milyonlarca öğenci, üniversite hayali için TYT'de ter döküyor

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Sedef Karatay

Türkiye’nin dört bir yanındaki milyonlarca öğrenci, üniversite hayallerine ulaşmak için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ter döküyor. Bugün ve yarın 81 ilde yapılacak olan sınavların ilk oturumu saat 10.15 itibarıyla başladı. Öğrencilerle birlikte ailelerde okul çevrelerinde büyük heyecan ve stres yaşarken; adayları iki gün boyunca yoğun bir maraton bekliyor. İşte 2025 YKS maratonu ile ilgili tüm detaylar...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), bugün ve yarın Türkiye’nin 81 ilinde ve KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da 250 sınav merkezinde gerçekleştiriliyor. ÖSYM tarafından düzenlenen sınav, 7 bin 848 binada ve 143 bin 213 salonda uygulanıyor.

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TYT OTURUMU BAŞLADI

Saat 10.15’te başlayan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) 2 milyon 560 bin 649 adayın katılması bekleniyor. Adaylara Türkçe (40), Sosyal Bilgiler (20), Temel Matematik (40) ve Fen Bilimleri (20) testlerinde toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek. Sınavda 333 bin 836 kişi görev yapacak. TYT’ye 12 bin 607 engelli aday da katılacak.

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YARIN AYT VE YDT OTURUMLARI

Yarın saat 10.15’te Alan Yeterlilik Testi (AYT) yapılacak. 1 milyon 721 bin 60 adayın başvurduğu AYT, 5 bin 78 binada ve 93 bin 145 salonda düzenlenecek. Adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 (40), Sosyal Bilimler-2 (40), Matematik (40), Fen Bilimleri (40) testlerinde toplam 160 soru yöneltilecek ve 180 dakika süre tanınacak. AYT’de 226 bin 138 kişi görev alacak. AYT’ye 8 bin 352 engelli aday katılacak.

YTD SAAT 14.45'TE

Saat 15.45’te yapılacak Yabancı Dil Testi’nde (YDT) ise İngilizce’den 206 bin 784, Arapça’dan 4 bin 331, Almanca’dan 2 bin 70, Fransızca’dan 1 bin 28, Rusça’dan 735 aday sınava girecek. YDT 120 dakika sürecek ve 1094 engelli aday katılacak.

976 BİN ADAY İLK KEZ SINAVA GİRİYOR

YKS’ye bu yıl ilk kez başvuran aday sayısı 976 bin 697. Sınav için il ve ilçelerde nüfus müdürlükleri bugün 07.00-17:00, yarın 07.00-15:30 saatleri arasında açık olacak. Sorular, yüksek güvenlik önlemleriyle TIR’larla sınav merkezlerine ulaştırıldı.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAŞARILAR DİLEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda, “YKS’ye girecek üniversite öğrencisi adayı tüm genç kardeşlerime yürekten başarılar diliyorum. Sınavın sevgili gençlerimiz ve aileleri için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Allah zihin açıklığı versin” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sınav Üniversite sınavı yks TYT - AYT - YDT sınavları
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