Muğla’nın Milas ilçesinde kronik böbrek yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle 2000 yılında vefat eden merhum Şahin Akar’ın son dileğini ailesi yerine getirdi. Evlatlarının hatırasını yaşatmak adına hastanenin yenilenen hemodiyaliz merkezine katkıda bulunarak su sisteminin yapımını gerçekleştiren aile hemodiyaliz merkezinin yeni hizmet binasına taşınmasıyla oğullarının hatırasını burada yaşatarak hastalara destek olacak.

Mehmet - Fatma Akar çifti 2000 yılında kronik böbrek yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle genç yaşta kaybettikleri evlatlarının “Keşke Milas’ta diyaliz olsaydı” sözüne yaptıkları bağışla destek çıkarak Milas Devlet Hastanesinin hemodiyaliz merkezinin yapımına katkıda bulundu.

Kronik böbrek yetmezliği nedeniyle 2000 yılında diyaliz tedavisi için haftada 3 gün Muğla’ya gitmek zorunda kalan ve 26 yaşında hayatını kaybeden merhum Şakin Akar o dönemde ailesine “Keşke Milas’ta diyaliz olsaydı” diye bir temennide bulunmasını unutmayan aile yeni hastanenin diyaliz merkezinin taşınarak devreye girmesi için gerekli olan Hemodiyaliz Su Sistemini bağışlayarak yeni hastanenin bir birimini daha devreye girmesi adına katkıda bulundu. Milas Kaymakamı Eren Arslan’ın yönlendirmesi ile gerçekleşen bağış sonrası eski hastanede hizmete devam eden Hemodiyaliz Merkezinin taşınması içinde adım atılmış oldu.

Aileyi hastane başhekimliğinde konuk eden Başhekim Uzm. Dr. Tarık Çubukçuoğlu kendilerine Milas adına yaptıkları bu anlamlı bağış için teşekkür etti.

Başhekim Çubukcuoğlu, “Merhum evlatlarının aziz hatırasını yaşatmak, kendisi gibi Kronik böbrek yetmezliği nedeniyle Hemodiyaliz tedavisi gören hastalarımızın yanında olmak amacıyla Mehmet-Fatma Akar amcamız ve teyzemiz yeni hastanemiz Hemodiyaliz Su sistemini hibe etmişlerdir. Bu güzel organizasyon için Kaymakamımız Eren Arslan ve bağışçı aileye Sağlık Bakanlığımız ve Milasımız adına teşekkür ederim" dedi.



