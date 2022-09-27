Son dizisi tutmamıştı! Uğur Güneş o diziyle dönüyor

Bir Zamanlar Çukurova'nın ardından Kanunsuz Topraklar dizisinde başrol oynayan Uğur Güneş yeni sezon için anlaşma yaptı.

Güneş bu sezon Avcı dizisiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Can Emre’nin yöneteceği dizi TRT 1’de seyirciyle buluşacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bozdağ Film’in yapımcılığını üstlendiği dizide Uğur Güneş “Hakan” adlı bir askere hayat verecek.

Güneş’in partneri henüz belli olmadı.

Uçak kazasında ölen Aselsan mühendislerinin de hikâyesinin de işleneceği diziyi Diriliş Ertuğrul'u da yazan Atilla Engin kaleme alıyor.

