Son halini görenler inanamamıştı! Ertem Şener'e ne oldu? Neden hızlı kilo verdiği ortaya çıktı

Beyaz TV’de ekranlara gelen spor programlarıyla tanınan Ertem Şener’in son dönemdeki belirgin kilo kaybı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

"SAĞLIK SORUNU MU YAŞIYOR?"

Kısa sürede verdiği kilolar sonrası ünlü sunucu hakkında çeşitli iddialar ortaya atılırken, bazı kullanıcılar “sağlık sorunu mu yaşıyor?” yorumlarında bulundu.

İĞNE TEDAVİSİ GÖRDÜ

Ancak konuya ilişkin edinilen bilgiler, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu. Gazeteci Can Özçelik’in aktardığına göre Ertem Şener, bir süredir uzman doktor kontrolünde yürütülen zayıflama iğnesi tedavisi gördü. Bu süreçte toplam 25 kilo verdiği öğrenilen Şener’in hızlı kilo kaybının tamamen uygulanan tedaviye bağlı olduğu belirtildi.

Deneyimli spor yorumcusunun sağlık durumunun iyi olduğu ve söz konusu tedavi sürecini başarıyla tamamladığı ifade edildi. Tedavi sonrası sürece de önem veren Şener’in, yeniden kilo almamak adına yaşam tarzında köklü değişikliklere gittiği kaydedildi. Beslenme alışkanlıklarını tamamen yenilediği belirtilen ünlü sunucunun, düzenli ve sağlıklı bir diyet programı uygulayarak kilosunu korumayı hedeflediği öğrenildi.