Son iki yılda en çok kaza yapan 5 bin 751 sürücüye "güvenli sürüş" eğitimi verildi

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "En Çok Kaza Yapan Araç Sürücülere Yönelik Güvenli Sürüş Kuralları Eğitim Projesi" kapsamında son iki yılda en çok kaza yapan 5 bin 751 sürücüye eğitim verildi. Eğitimlere Antalya’dan 17 sürücü katıldı.

Türkiye’de karayolu trafik güvenliğinin sağlanması, ülke genelindeki trafik kazaları neticesinde ortaya çıkan can kaybı ve yaralanmaların en aza indirmek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından, 2018’de "En Çok Kaza Yapan Araç Sürücülere Yönelik Güvenli Sürüş Kuralları Eğitim Projesi" hayata geçirildi. Bu kapsamda, ülke genelinde en çok kazaya karışan sürücülere ait bilgiler Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nden temin edildi ve söz konusu sürücüler eğitimlere alındı.

Gece gündüz sürüş teknikleri, temel manevra gibi teorik eğitimler verildi

Eğitimlerde, temel trafik kuralları, gece ve gündüz sürüş teknikleri, frenleme ve yakın takip kuralları, yorgun ve uykusuz araç kullanmanın trafik güvenliğine etkisi, temel manevra kuralları gibi konularda sürücülere teorik eğitimler verildi.Yine eğitimlerde sürücülere, daha önce meydana gelen örnek kaza görüntüleri izletilerek bilinçlenmeleri sağlandı.