YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Son sokağa çıkma kısıtlamasında sokağa çıkan 286 kişiye ceza

Son sokağa çıkma kısıtlamasında sokağa çıkan 286 kişiye ceza

BALIKESİR HABERLERİ  | 01.06.2020 14:32 | Son Güncelleme

Balıkesir’de son sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 286 kişiye polis ve jandarma ekipleri tarafından para cezası uygulandı.İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge sonrasında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaşlara cezalar yazıldı.

Balıkesir’de son sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 286 kişiye polis ve jandarma ekipleri tarafından para cezası uygulandı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge sonrasında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaşlara cezalar yazıldı. Balıkesir’de uygulama yapan polis ve jandarma ekipleri kurallara uymayan kişilere para cezası yazdı. Getirilen kısıtlamalar kapsamında işi olmadığı halde sokağa çıkanlara polis ve jandarma tarafından uygulama yapıldı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde 30-31 Mayıs tarihlerinde yapılan uygulamalarda kurallara uymayan 286 kişiye 392, 789 ve 3180 Türk Lirası arasında değişen miktarlarda idari para cezası kesildi.
Balıkesir valiliğinden yapılan açıklamada kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar ile 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşlara ait kısıtlamaların devam ettiği açıklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kısıtlama sona erdi, İstiklal Caddesi'nde hareketlilik başladı! Kısıtlama sona erdi, İstiklal Caddesi'nde hareketlilik başladı!
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şifa dağıtan tesis hizmete girdi

Şifa dağıtan tesis hizmete girdi

Yavru kirpiler, koruma altına alındı

Yavru kirpiler, koruma altına alındı

O oğlak büyüdü

O oğlak büyüdü

Milli park ziyaretçilerine kavuştu

Milli park ziyaretçilerine kavuştu

İtfaiye Müdürü Doğan: “Anız yakarak çölleştiriyoruz”

İtfaiye Müdürü Doğan: “Anız yakarak çölleştiriyoruz”

Karakaya Mezarlığında yeni düzenleme çalışması yapılıyor

Karakaya Mezarlığında yeni düzenleme çalışması yapılıyor

Balıkesir Namaz Vakitleri 1 Haziran Pazartesi

İmsak
03:45
Sabah
05:36
Öğle
13:11
İkindi
17:07
Akşam
20:37
Yatsı
22:19

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 1 Haziran Pazartesi

Soylu Eczanesi
Merkez
Uğurlu Eczanesi
Merkez
Yeni Hisar Eczanesi
Merkez
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Sevi Eczanesi
Ayvalik
Yaşar Eczanesi
Ayvalik
Ardıç Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Bandırma caddelerine köpüklü bayram temizliği

Bandırma caddelerine köpüklü bayram temizliği

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Güzellik salonu alev alev yandı

Güzellik salonu alev alev yandı

Bandırma’da toplu ulaşım yolcu sayısı 2 bine düştü

Bandırma’da toplu ulaşım yolcu sayısı 2 bine düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.