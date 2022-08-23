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Son teknoloji cihazlarla suçu ve suçluyu açığa çıkarıyorlar

23.08.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğünde görevli Okan Kara: - "Parmak izi ve çeşitli biyolojik bulgulardan yola çıkarak birçok olayı çözümledik"

CEM GENCO - Hatay İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Kriminal Şube Müdürlüğü ekipleri, topladıkları delilleri teknolojiyle donatılan laboratuvarda en ince ayrıntısına kadar inceleyip suçların aydınlatılmasını sağlıyor.

Kentteki adli olayların çözülmesinde görev alan Kriminal Şube Müdürlüğü personeli, suç mahallerinden ve şüphelilerden topladıkları bulguları fotoğrafladıktan sonra özenle muhafaza altına alıyor.

Silah, kovan, belge, izmarit, parmak izi, tükürük, kan örneği gibi fiziksel ve biyolojik delilleri laboratuvara getiren ekipler, materyalleri ayırt edici özelliklerine göre sınıflandırıyor.

Teknolojik imkanlarla bulguları en ince ayrıntısına kadar inceleyen jandarmanın kriminal uzmanları, buldukları ipuçlarıyla şüphelilerin belirlenip, olayların açığa çıkarılmasına katkı sunuyor.

- "Olayların aydınlatılmasında son teknoloji cihazlar kullanıyoruz"

Müdürlükte görevli olay yeri inceleme uzmanı Ercan Çekmen, AA muhabirine, yetkili makamlarca inceleme talep edilen olaylarda görev aldıklarını anlattı.

Olayın türüne göre inceleme yaklaşımlarının değişebildiğini dile getiren Çekmen, "Olay yerine ulaşır ulaşmaz ilgili komutandan bilgileri alıp, inceleme şeklimizi belirliyoruz. Tüm bulgurları fotoğraflıyor, delilleri tek tek işaretliyor ve numaralandırıyoruz." dedi.

Çekmen, bulgulara dikkatle yaklaştıklarını vurgulayarak, "Olay yerlerinden genellikle silah, kovan, kan, kıl, sigara izmariti, parmak izi, doküman ve belge gibi bulguları toparlıyoruz. Özenle toplanan bulguları kriminal laboratuvarda çeşitli tekniklerle inceliyoruz. İncelemeler sonucunda olayların aydınlatılmasını sağlıyoruz." diye konuştu.

Kentte geçen yıl görev aldıkları 2 bin 360 adli olaydan 1846'sının aydınlatılmasına katkı sunduklarını söyleyen Ercan Çekmen, 2022'nin ilk 7 ayında da 1842 olaydan 1318'inde başarıya ulaştıkları bilgisini verdi.

Olay yeri inceleme uzmanı Okan Kara da suçun açığa çıkarılmasında teknoloji ve bilimin tüm imkanlarından yararlandıklarını belirterek, "Olayların aydınlatılmasında son teknoloji cihazlar kullanıyoruz. Parmak izi ve çeşitli biyolojik bulgulardan yola çıkarak birçok olayı çözümledik." ifadesini kullandı.

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