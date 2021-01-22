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Son yağışlar üreticinin yüzünü güldürdü

22.01.2021 16:09 | Son Güncelleme:
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Son yağışlar üreticinin yüzünü güldürdü

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Ziraat Odası Başkanı Süleyman Dönmez, son bir haftada yağan yağmur ve kar yağışlarının barajlardaki doluluk oranını arttırdığı gibi çiftçinin de yüzünü güldürdüğünü belirtti.Bandırma Ziraat Odası Başkanı Süleyman Dönmez son haftada yağan yağışların çiftçinin yüzünü güldürdüğünü belirterek yağışların devam etmesini beklediklerini söyledi.Son aylarda yaşanan kuraklığın çiftçileri hasat dönemi için umutsuzluğa sevk ettiğini ifade eden Başkan Dönmez “Geçtiğimiz hafta özellikle kar yağışı çiftçiler için umut oldu.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Ziraat Odası Başkanı Süleyman Dönmez, son bir haftada yağan yağmur ve kar yağışlarının barajlardaki doluluk oranını arttırdığı gibi çiftçinin de yüzünü güldürdüğünü belirtti.
Bandırma Ziraat Odası Başkanı Süleyman Dönmez son haftada yağan yağışların çiftçinin yüzünü güldürdüğünü belirterek yağışların devam etmesini beklediklerini söyledi.
Son aylarda yaşanan kuraklığın çiftçileri hasat dönemi için umutsuzluğa sevk ettiğini ifade eden Başkan Dönmez “Geçtiğimiz hafta özellikle kar yağışı çiftçiler için umut oldu. Havaların soğuması, sis ve yağan kar arazideki fare popülasyonunu da engelleyecek. Yaz aylarında yaşanması muhtemel bir fare sıkıntısının da önüne geçilmiş oldu. Son aylardaki mevsim normallerinin üstünde yaşanan sıcaklıkların ardından havaların mevsim normallerine dönmesi soğuk isteyen hububat ekimini de çok olumlu yönde etkileyecek. Az da olsa sulu tarımdaki kuraklık tehlikesi son kar yağışlarıyla azalsa da tam olarak tehlikenin geçtiğini söyleyemeyiz. Yağışların devam etmesiyle sulu tarımında sıkıntı yaşanmayacağını düşünüyoruz ” dedi.
"Buğday üretiminde sıkıntı yaşamadık"
Güney Marmara Bölgesi olarak geçen sene buğday üretiminde sıkıntı yaşanmadığını belirten Bandırma Ziraat Odası Başkanı Süleyman Dönmez “Beklenilen hedeflere ulaştık diyebiliriz. Ülkedeki buğday üretimi ihtiyacı karşılayamadığı için buğday ithal etmek zorunda kalıyoruz. 2020 yılında yaşanılan pandemi dolayısıyla Dünya’daki buğday fiyatlarında artışlar yaşandı. Bu artışlar da ülkemizdeki ekmek fiyatlarına yansıyor ” diye konuştu.

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