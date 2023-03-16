Son yağışlarla su seviyesi yükselen Bafa Gölü eski manzarasına kavuştu

Eşsiz doğal güzellikleri, biyolojik çeşitliliği ve çevresindeki tarihi kalıntılarıyla bilinen Bafa Gölü, uluslararası öneme sahip sulak alanlar arasında yer alıyor.

Balıkçılar, gölde yılan balığı başta olmak üzere farklı türleri avlayarak kazanç sağlıyor.

Kuş cenneti Bafa, foto safari için bölgeye gelen amatör ve profesyonel fotoğrafçıların da ilgi odağında.

Yazın kurak geçmesinden dolayı suların çekilmesiyle adeta can çekişen göl, son zamanlarda yağan yağmurlarla eski günlerine dönmeye başladı.

Milattan sonra 3. yüzyıla kadar Ege Denizi'nin bir koyu olan ancak Büyük Menderes Nehri'nin getirdiği alüvyonların birikmesiyle göle dönüşen Bafa, aralarında nesli tükenmekte olan kuşların da bulunduğu 261 kuş türüne üreme ve kışlama ortamı sağlıyor.

Muğla ile Aydın sınırlarında yer alan ve "Latmos" olarak bilinen 8 bin yıllık kaya resimlerinin bulunduğu Beş Parmak Dağları'nın gölgesinde, ziyaretçilerine eşsiz bir manzara keyfi sunan Bafa Gölü, balıkçılığın da önemli merkezlerinden.

Yazın kurak geçmesi nedeniyle suların bir miktar çekildiği göl, son günlerdeki yağmurlarla eski günlerine dönmeye başladı.

Bafa Gölü'ndeki Kapıkırı ve Gölyaka yerleşim yeri kıyılarında yaz aylarında kirlilik nedeniyle oluşan su yosunu ve balçık, bölgede son günlerde yaşanan etkili yağışlarla temizlendi, su kalitesi arttı.

Kapıkırı Mahallesi muhtarı Necmettin Mekeci, AA muhabirine yağışlarla gölün eski haline gelmeye başladığını ve yaz aylarında görülen kuraklığın ortadan kalktığını söyledi.

Kurak bir sezon geçirdiklerini ve bu durumdan Bafa Gölü'nün de etkilendiğini belirten Mekeci, "Söke Ovası'nda sulama olduğu için yazın Bafa Gölü'ne su verilemedi. Yağmur ve Büyük Menderes Nehri'nden beslenen Bafa Gölü'nde buharlaşmanın da etkisiyle sular çekildi. Ama son yağışlarla normale dönmeye başladı. Yağışlarla göl dolmaya başladı ve yaz aylarında görülen kuraklık ortadan kalktı." dedi.

Mekeci, temiz bir gölün sağladığı görsel güzelliğin bölgeye çok yoğun turist gelmesine vesile olduğunu ifade etti.

Gölün kendini yenilemesiyle Bafa Gölü'nde yılan balığı, kefal ve levreklerin tutulduğunu belirten Mekeci, "Serçin, Pınarçık, Gölyaka ve Kapıkırı Mahallesi'nde balıkçılarımız ağ atmaya başladı. Yağışlar bu şekilde devam ederse daha da iyi olacaktır. Bölgemizde kooperatife bağlı ortalama 100'den fazla teknede balıkçılık yapılıyor." diye konuştu.

Bölgede balıkçılık yapan İlyas Daldı da yağışlardan bölgenin olumlu etkilendiğini aktardı.

Yazın kuraklık nedeniyle gölün çekildiğini vurgulayan Daldı, gölün eski seviyesine ulaşmak üzere olduğunu kaydetti.

Daldı, Bafa Gölü'ndeki Kapıkırı ve Gölyaka yerleşim yeri kıyılarında yaz aylarında kirlilik nedeniyle oluşan su yosunu ve balçıkların, bölgede son günlerde yaşanan etkili yağışlarla temizlenerek, su kalitesinin arttığını dile getirdi.

