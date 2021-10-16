Son Yaz neden final yapıyor? Son Yaz ne zaman bitecek?

Son Yaz dizisinde Alperen Duymaz "Akgün Gökalp Taşkın", Ali Atay ise "Selim Kara" rolüne hayat verdi. Söz konusu dizinin final kararının nedeni merak konusu oldu. Son yaz dizisi 16 Ekim 2021 Cuma günü FOX ekranlarında final bölümü ile seyircilerle buluşacak. İşte detaylar...

SON YAZ NEDEN FİNAL YAPACAK?

Cumartesi günleri FOX ekranlarında seyircilerle buluşan Son Yaz dizisinin kötü reytinglerden dolayı final yaptığı tahmin ediliyor. Pazar günleri, cumartesi gününe ilişkin açıklanan reyting sonuçlarında Gönül Dağı, Kardeşlerim gibi dizilerin üst sıralarda yer aldığı görülüyor. Uzun süredir Kardeşlerim, Gönül Dağı gibi iki popüler dizi, reyting sıralamalarında üstlerde yer alıyor.

SON YAZ FİNAL FRAGMANI VE ÖZETİ

Selim, tüm yaşadıklarından sonra kendisiyle ve geçmişiyle yüzleşir. Bu yüzleşme ile kendi kendisini sorgulamaya başlayan Selim'in imtihanı henüz bitmemiştir. Akgün ve Yağmur ise içlerinde biriktirdikleri öfke ve tutkuyla sınav verirler. Bu noktada öfkenin mi yoksa tutkunun mu galip geleceği merak konusudur.

SON YAZ OYUNCULARI