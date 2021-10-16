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Son Yaz neden final yapıyor? Son Yaz ne zaman bitecek?

16.10.2021 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk bölümüyle 1 Ocak 2021'de ekranlarda seyircilerle buluşan Son Yaz dizisi 16 Ekim 2021 Cuma akşamında final yapacak. Yönetmen koltuğunda Semih Bağcı'nın oturduğu Son Yaz dizisinin başrollerinde Alperen Duymaz, Ali Atay, gibi oyuncular yer alıyor. Son Yaz dizisi hakkında neden final kararı alındığı merak konusu oldu. İşte detaylar...

Son Yaz neden final yapıyor? Son Yaz ne zaman bitecek?

Son Yaz dizisinde Alperen Duymaz "Akgün Gökalp Taşkın", Ali Atay ise "Selim Kara" rolüne hayat verdi. Söz konusu dizinin final kararının nedeni merak konusu oldu. Son yaz dizisi 16 Ekim 2021 Cuma günü FOX ekranlarında final bölümü ile seyircilerle buluşacak. İşte detaylar...

SON YAZ NEDEN FİNAL YAPACAK?

Cumartesi günleri FOX ekranlarında seyircilerle buluşan Son Yaz dizisinin kötü reytinglerden dolayı final yaptığı tahmin ediliyor. Pazar günleri, cumartesi gününe ilişkin açıklanan reyting sonuçlarında Gönül Dağı, Kardeşlerim gibi dizilerin üst sıralarda yer aldığı görülüyor. Uzun süredir Kardeşlerim, Gönül Dağı gibi iki popüler dizi, reyting sıralamalarında üstlerde yer alıyor.

Son Yaz neden final yapıyor? Son Yaz ne zaman bitecek?

SON YAZ FİNAL FRAGMANI VE ÖZETİ

Selim, tüm yaşadıklarından sonra kendisiyle ve geçmişiyle yüzleşir. Bu yüzleşme ile kendi kendisini sorgulamaya başlayan Selim'in imtihanı henüz bitmemiştir. Akgün ve Yağmur ise içlerinde biriktirdikleri öfke ve tutkuyla sınav verirler. Bu noktada öfkenin mi yoksa tutkunun mu galip geleceği merak konusudur.

SON YAZ OYUNCULARI

  • Alperen Duymaz /Akgün Gökalp Taşkın
  • Ali Atay/ Selim Kara
  • Hafsanur Sancaktutan /Yağmur Kara
  • Birce Akalay /Sare Akay
  • Arif Pişkin/ Selçuk Taşkın
  • Halil Babür/ Soner Sancaktar
  • Sezer Koç /Emel Yaman
  • Yasemin Yazıcı /Naz Yaman Sancaktar
  • Ata Nedim Arman /Altay Kara
  • Cengiz Okuyucu /Ahmet Tunalı
  • Yunus Narin /Eray Duraner
  • Osman Kabakçı/ Ali
  • Mehmet Esen/ Boran Yaman
  • Yılmaz Bayraktar/ Cihan Sancaktar
  • Zuhal Gencer /Kıymet Sancaktar
  • Onur Bay /Burak Sancaktar
  • Yaprak Medine /Cemre Sancaktar
  • Tayfun Sav /Yiğit Mertoğlu
  • İlda Özgürel /Şevval Mertoğlu

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Anahtar Kelimeler:
FOX Son Yaz dizisi
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