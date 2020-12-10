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Sonbahar döneminde 228 iş yeri açma ruhsatı verildi

KAYSERİ HABERLERİ  | 10.12.2020 11:06 | Son Güncelleme

2020 yılı Eylül ayı ile 9 Aralık tarihleri arasında 228 adet esnafa işyeri açma ruhsatı verildiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Sonbahar döneminde 228 iş yeri açma ruhsatı verildi

2020 yılı Eylül ayı ile 9 Aralık tarihleri arasında 228 adet esnafa işyeri açma ruhsatı verildiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Pandemi dönemi olmasına rağmen sonbahar aylarında, yeni açılan işyerleri ile aynı zamanda ekonomiye ve istihdama katkı sağlanmıştır." dedi.
Gerçekleştirilen yatırım ve hizmetlerden dolayı her geçen gün büyüyen ve gelişen Melikgazi’de paralel olarak ticaretin de arttığını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi yatırımları ile hızlı bir kentleşme gerçekleşmektedir. Ticaretin arttığının en büyük göstergesi yeni açılan işyerleri açılıyor olması. Bu kentleşme ile ticaret artmakta ve ekonomik gelişme sağlanmaktadır. Bunun en büyük göstergesi olarak esnafımıza 2020 yılı Eylül ayı ile 8 Aralık tarihleri arasında 228 işyeri açma ruhsatı verilmesidir. Açılan işyerleri 43 bakkaliye, 27 market, 14 adet ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti, 14 tane mobilya satış mağazası, 13 tane şarküteri, 9 tane çay ocağı, 8 tane kuruyemiş vb. şeklinde faaliyetlere ayrılıyor. Sadece kasım ayında 90 adet ruhsat verilmiştir.” dedi.

Sonbahar döneminde 228 iş yeri açma ruhsatı verildi

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