YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Sonbahar yapraklarını tablolara dönüştürüyor

Sonbahar yapraklarını tablolara dönüştürüyor

26.12.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dökülmüş ağaç yaprakları üzerine yaptığı resimler beğeni toplayan görsel sanatlar öğretmeni Nuran Çağdaş Ören: - "Oldum olası eski ve üstünde yaşanmışlıklar olan eşyalar beni çok etkiler. Belli bir mevsimi atlatmış yapraklar da bu hissi verir. Formu da çok güzeldir, çok romantik gelir. Bir gün pandemi sürecinde internet üzerinden çalışırken çocuklarla etkinlik yapalım diye düşündük ve yaprak boyamaya karar verdik"

DENİZLİ (AA) - ÇAĞATAY İĞCİ - Denizli'deki Ülker Yörükoğlu Bilim ve Sanat Eğitim Merkezinde (BİLSEM) görsel sanatlar öğretmeni Nuran Çağdaş Ören, sonbaharda dökülen ağaç yapraklarını tabloya dönüştürüyor.

Ören, yürüyüş yaparken topladığı yaprakları özel yöntemlerle kurutup tuval haline getiriyor.

Akrilik boya kullanan Ören, fırçayla yapraklara desenler çiziyor. Ören'in resimleri beğeni topluyor.

Nuran Çağdaş Ören, AA muhabirine, yapraklar üzerine yaptığı resimlerle bir sergi açmayı düşündüğünü belirtti.

Ören, sözlerine şöyle devam etti:

"Oldum olası eski ve üstünde yaşanmışlıklar olan eşyalar beni çok etkiler. Belli bir mevsimi atlatmış yapraklar da bu hissi verir. Formu da çok güzeldir, çok romantik gelir. Bir gün pandemi sürecinde çevrim içi çalışırken çocuklarla etkinlik yapalım diye düşündük ve yaprak boyamaya karar verdik. Çocuklara, 'Herkes yaprak toplasın' dedim. Ben de topladım. Bir süre sonra o yaprağa ikinci bir şans vermiş gibi hissettim. Ben bu şekilde devam ettim ve uzun süre yaprak boyamakla geçti."

- Şiirle resim yaprakta buluşuyor

Yapraklara resimlerin yanı sıra şiirler de yazdığını ifade eden görsel sanatlar öğretmeni Nuran Ören, "Sonbahar, şiir gibi bir mevsim. Biz tabii resimleri yapraklarla birleştirdik ve 'Bir de şiir yazalım' dedik. Böyle olunca daha da güçlü bir etkisi oldu. Oldukça keyifli bir çalışma oldu." dedi.

Yaprak toplamayı sürdürdüğünü aktaran Ören, "Yaşadığım bölgede çınar ağaçları çok fazla ve çınar ağacının yaprağının formu da çok güzel. Yürürken gördüğüm dökülen yapraklar 'Al beni' der gibi bakıyor. Yürüyüş yollarında ya da gittiğim parklarda sürekli yaprak topluyorum." ifadelerini kullandı.

Boyama yöntemini deneyerek bulduğunu dile getiren Ören, "Yaprakları topladığımızda hafif nemli oluyorlar. Kurumuş yapraklar kırılıyor. Hafif nemli yaprakları tercih ediyorum. Yaprakları eve getirdiğimde yeterli esnekliğe sahipse hemen halının altına koyup düzleştiriyorum. Onları çalışma ortamına getirdiğimde tekrar ıslatıyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızı için kendini feda etti! Yanındaki bıçakla...Kızı için kendini feda etti! Yanındaki bıçakla...
PARTNER"Haberler doğru değil""Haberler doğru değil"
ING Basketbol Süper LigiING Basketbol Süper Ligi
Anahtar Kelimeler:
Denizli

Denizli Namaz Vakitleri 28 Aralık Salı

İmsak
06:44
Sabah
08:11
Öğle
13:10
İkindi
15:38
Akşam
17:59
Yatsı
19:21

Denizli Nöbetçi Eczaneler28 Aralık Salı

Cadde Eczanesi
Merkezefendi
Hazar Eczanesi
Merkezefendi
Kaydıhan Eczanesi
Merkezefendi
Nefes Eczanesi
Merkezefendi
Ömür Eczanesi
Merkezefendi
Elvan Eczanesi
Pamukkale
Gökçe Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İzmir'de silahla vurulan bir kişi sokakta ölü bulundu

İzmir'de silahla vurulan bir kişi sokakta ölü bulundu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sivas'ta dondurucu soğuğa rağmen ilk kez düzenlenen kış festivali başladı

Sivas'ta dondurucu soğuğa rağmen ilk kez düzenlenen kış festivali başladı

Adana Demirspor ve Adanasporlu eski oyuncular "şöhretler karması" maçında karşılaştı

Adana Demirspor ve Adanasporlu eski oyuncular "şöhretler karması" maçında karşılaştı

Rize'de karı koca evlerinde ölü bulundu

Rize'de karı koca evlerinde ölü bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.