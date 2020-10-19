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Sonbaharda saç ekimi daha uygun

İZMİR HABERLERİ  | 19.10.2020 10:29 | Son Güncelleme

Saç Ekim Direktörü ve Halkla İlişkiler Müdürü Yasemin Gülgör saç ekiminin her dönem yapılmasında bir sıkıntı olmadığını, önemli olanın operasyon sonrası dikkat edilecek hususlar olduğunu söyledi.

Sonbaharda saç ekimi daha uygun

Saç Ekim Direktörü ve Halkla İlişkiler Müdürü Yasemin Gülgör saç ekiminin her dönem yapılmasında bir sıkıntı olmadığını, önemli olanın operasyon sonrası dikkat edilecek hususlar olduğunu söyledi. Gülgör havaların biraz daha serin olması ve terlemenin daha az olması nedeniyle sonbahar ve kış aylarının saç ekimi açısından en ideal dönem olduğunu söyledi.
Yaz aylarında genellikle ülkemize tatile gelen kişilere saç ekimi yapıldığını, ülkemizde ise saç ekiminin sonbahar ve kış aylarında tercih edildiğini belirten Özel Demiderm Polikliniğinden Yasemin Gülgör, “Yaz aylarında hasta sıcaktan dolayı zor durumlar yaşayabiliyor. Kafa derisi terleye biliyor ve kişi terini silmek isteyebiliyor. Bu sırada elini saçına götürüp ekim yapılan alana tahriş edebiliyor. Bu tarz sorunların yaşanmaması için havaların serin olması operasyon sonrası açısından artı değer katıyor. Havaların serinlemesi doğal klima etkisi yaparak terlemenin önüne geçiyor ve hastanın kafa derisini ellemesine engel oluyor. Yaz aylarında işlem yapılan hastalara ise serin ortamda bulunmalarını öneriyoruz. Kış dönemlerinde dökülmeler mevsimden dolayı olacaktır. Bu dökülmeleri ötelemek ve cansızlaşan saçlarımızı güçlendirmek adına mezoterapi ve prp tedavileri yaptırabilirler. Sağlıklı beslenerek saç yapısına uygun vitamin tercih edebilirler” dedi.

Başarısız saç ekimi nedenleri
Saç ekimi operasyonlarının titizlik gerektiren ve sabır isteyen önemli operasyonlar olduğunu belirten Gülgör, başarısız saç ekiminin nedenleri hakkında şu bilgiler verdi: “Ameliyathane ortamı ve doktor gözetiminde profesyonel ekip ve kadroyla operasyonların uygulanması önem teşkil etmektedir. Tecrübesiz kişiler tarafından yapılan operasyonlarda greftlerin alımı ve yerleştirilmesi doğru planlama yapılmaması operasyonu başarısız kılar. Saç ekimi operasyonlarında ense döner alanın sağlıklı olması analizi doğru yapılamazsa operasyon başarılı sonuçlanmayabilir. Analiz yaptırın yüz yüze ön görüşme analizi çok önemlidir. Operasyon süreci ile ilgili detaylı olarak her konuda bilgi sahibi olunuz. Saç ekimi operasyonlarında steril ortama dikkat ediniz. Doktor ve ekip deneyi mini ve hastane bünyesinde olmasına ve düzenli olarak operasyon öncesi ve sonrası kontrollerinizin yapılmasına takip planlamasına dikkat ediniz.”

“Doktorunuzun tavsiyelerine uyun”
Operasyon öncesi dikkat edilmesi gerekenlere mutlaka uyulması gerektiğini belirten Yasemin Gülgör, “Tetkikleriniz muhakkak operasyon öncesi anlatılmalı ve sizin değerlendirmenize sunulması gereklidir. Operasyon sonrası talimatları önceden öğrenmeniz ve uygulamanız gereklidir. Unutmayın, saçınız dökülüyorsa bu hemen saç ektireyim anlamına gelmez. Saçınız seyrekse hadi saç ektireyim saçlarım yoğunlaşsın bu bir yanlıştır. Saça yönelik birçok tedavi uygulanmaktadır. Saç ekimine uygun aday olmak önemlidir. Saç ekimi ön son noktadır. Ayrıca saç ekimi işlemini uygulamak için yeterli verici saçınız yoksa muhtemelen diğer seçeneklere destek tedavilere başvurulmalıdır. Verici alanlar yetersiz olduğu durumlarda yapılan operasyonlar olumsuz sonuçlanabilir. Operasyon öncesi sağlıklı bir analiz yaptırın ekime uygun olup olmadığınızın analizi kan tahlilleri ve tetkiklerini lütfen yaptırın” diye konuştu.

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