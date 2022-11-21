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Sonbaharın güzelliklerini 450 metre yükseklikteki cam terastan izliyorlar

21.11.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'nun Azdavay ilçesindeki Çatak Kanyonu'nda 450 metre yükseklikte kurulan cam teras, ziyaretçilerine sonbaharın renkleriyle bezenen doğanın güzelliğini seyretme imkanı sunuyor.

Küre Dağları Milli Parkı içinde yer alan kanyondaki cam teras, Azdavay Belediyesince işletiliyor. Bölgeye yapılan son turizm yatırımlarıyla ziyaretçi sayısı artmaya devam ediyor.

Sonbaharın son günlerinde terası gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler, bol bol fotoğraf çekiyor. Küre Dağları'nı gezen doğaseverler, sonbaharın tadını çıkarıyor.

Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, AA muhabirine, ilçenin doğa turizminde marka yerlerden biri olduğunu söyledi.

Çatak Kanyonu'nun bölgeye ayrı bir değer kattığını ifade eden Civelek, "İlçemizin en gözde turizm noktalarından biri olan Çatak Kanyonu'ndaki cam teras bölge açısından çok önemli. Cam terasımız Türkiye'nin en yüksek cam terasıdır. 900 metre derinlikteki kanyon vadisini gören 450 metre yüksekliğindeki bir cam terastır." dedi.

Sonbaharda bölgenin rengarenk olduğunu belirten Civelek, "Özellikle bu günlerde, sonbahar aylarında ziyaretçilerimizin muhteşem bir renk cümbüşünü izleme şansı var. Bölgenin son derece güzel görüntüsü var. Ülkemiz ve yurt dışından ziyaretçileri bekliyoruz." diye konuştu.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal ise görsel açıdan bölgenin çok özel konuma sahip olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"İnsanlar bu mevsimde burayı çok seviyor, çok büyük ilgi var. Nedeni de arkamızdaki doğada inanılmaz tabiat güzelliği var. Arkamızda inanılmaz bir renk cümbüşü var. Yağmuru da sisi de ayrı bir güzellik sunuyor. Çevre illerden gelen insanlar burada yoğunluk oluşturuyor."

Ziyaretçilerden Buğra Öztürk de Ankara'dan geldiğini dile getirerek, "Çatak Kanyonu çok güzel. Başta yükseklik korkusundan dolayı cam terasa çıkarken biraz korktum ama çok güzel bir yer. Burada 450 metre yüksekten uçsuz bucaksız kanyonu izliyoruz. Doğa mükemmel. Doğanın sonbahardaki hali ayrı bir güzellik katıyor." ifadelerini kullandı.

Metiner Gökçen, daha önce birkaç kez gelmiş olmasına rağmen sonbahardaki görüntüsünü görmek için tekrar geldiğini belirtirken, Fatma Sezgin ise "Umduğumdan daha güzel çıktı. Düşündüğümden daha güzelmiş. Övüyorlardı ama bu kadar güzel olacağını düşünmemiştim. Harika bir ortamı, doğası var." şeklinde konuştu.

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Kastamonu Azdavay sonbahar Küre Dağları cam teras

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