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Sonbaharın her tonunu Büyükşehir’le keşfettiler

22.11.2022 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ’Sonbahar Doğa Yürüyüşü’ programı çerçevesinde yaklaşık 100 kişilik ekibin katıldığı Kıranyurt Yaylası rotasında görülmeye değer manzaralar ortaya çıktı.

Sonbaharın her tonunu Büyükşehir’le keşfettiler

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ’Sonbahar Doğa Yürüyüşleri’ programı birbirinden güzel rotalarla devam ediyor. Büyükşehir’in uzman ekibi, doğa tutkunlarıyla birbirinden güzel yolculuklara çıkıyor. Son program ise Pamukova sınırlarında olan Kıranyurt Yaylası’nda yapıldı. Doğayı, yaşamayı ve sporu seven yaklaşık 100 vatandaş, Büyükşehir’in Kıranyurt yürüyüş etkinliğine katıldı. Adapazarı’ndan hep birlikte yola çıkan ekip, yayla sınırlarında yürüyüşe başladı. Ekip, ilk olarak egzersiz hareketleriyle kendilerini günün devamına hazırladı.

Spor hareketlerinden sonra yola koyulan ekip, bin 150 metre rakımlı Kıranyurt Yaylası’nın her noktasını keşfetti. Doğaseverler yaylanın büyüleyici tabiatında sonbaharın tüm tonlarını deneyimledi. Pazar sabah erken saatlerde başlayan yürüyüş akşam saatlerine kadar sürdü. Grup yaklaşık 10 kilometre yürüyüş yaptı. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Sakarya’mızın doğasını, güzelliklerini keşfettiğimiz doğa yürüyüşlerimize ara vermiyoruz. Son rotamızda Pamukova’nın harika noktalarını keşfettik. Önümüzde ise Karagöl, Acelle, Melekşe Oruç ve Akçay Barajı güzergâhları var. Tüm dostlarımızı bekliyoruz" denildi.

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