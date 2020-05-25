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Söndürme çalışmalarının devam ettiği yangında 100 hektarlık makilik alan zarar gördü

AYDIN HABERLERİ  | 25.05.2020 18:06 | Son Güncelleme

Aydın’ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Aydın’ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangında yaklaşık 100 hektarlık alan zarar görürken, yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Didim Yalıköy Mahallesi Kırıkiçi mevkiinde çıkan makilik yangını devam ediyor. Öğle saatlerinde başlayan ve halen devam eden yangın şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangını gören çiftçiler durumu polise ve itfaiyeye bildirdi. Bölgeye Muğla Orman Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edilirken, Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiye Grup Amirliği ekipleri de söndürme çalışmalarına katıldı. Bölgenin dağlık olması ve engebeli olması sebebiyle söndürme çalışmaları karadan ve havadan helikopter ile sürdürüldü. Makilik alanda çıkan yangın reform arazileri üzerinde dikilen zeytinliklere de doğru ilerlerken, yangının önünün kesilmesi için bölgeye iş makineleri sevk edildi. Didim İlçe Emniyet Müdürü Yunus Dinç çalışmaları yerinde incelerken, yaklaşık 5 saattir devam eden yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Yangında şu ana kadar yaklaşık 100 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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