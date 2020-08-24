YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Sopalar ile okul içerisinde hırsız aradılar

Sopalar ile okul içerisinde hırsız aradılar

DENİZLİ HABERLERİ  | 24.08.2020 11:36 | Son Güncelleme

Denizli’de, okulda bozulan sensör ve tadilat sırasında açık unutulan pencere vatandaşları kuşkulandırdı.

Denizli’de, okulda bozulan sensör ve tadilat sırasında açık unutulan pencere vatandaşları kuşkulandırdı. Sopalar ile okulun etrafında beklenen nöbet, polis ekipleri ve okul müdürünün kontrolünün ardından sona erdi.
Olay, Merkezefendi ilçesi Sevindik Mahallesi Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde okulun karşısında yaşayan bir vatandaşın ışıkların yanıp söndüğünü ve pencerenin açık olduğunu fark etmesi üzerine şüphelenerek okul müdürünü aradı. Okul müdürü yanına aldığı birkaç öğretmen ile polis ekiplerine ihbarda bulunarak okula geldi. Vatandaşlar okulun etrafında sopalar ile beklemesi ise dikkatlerden kaçmadı. Polis ekiplerinin gelmesi ile okulun içerisine girerek tek tek bütün katlar gezilmesinin ardından içeride kimsenin olmadığı anlaşıldı. Okulda yapılan tadilat sırasında boya kokusunun çıkması için pencere açık bırakıldığı ve sensörün bozulması sebebiyle ışığın kendiliğinden yanıp söndüğü ortaya çıktı.

“İçeride birinin olduğunu düşündük”
İçeride biri olduğunu düşündüklerini söyleyen Mahir Köroğlu, “Işıklar yanıp sönünce, babama söyledim bende. Babamda hızlıca polisi aradı. Polis arkadaşlar şimdi geldi içeride bakıyorlar. Durumun tam olarak nasıl olduğunu bilmiyorum ama burada bekliyoruz bizde. İçeride birinin olduğunu düşündük, polis arkadaşlara hemen haber verdik, bakalım ne çıkacak” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Erkeksi görünüyorsun' diyenlere öyle bir yanıt verdi ki... 'Erkeksi görünüyorsun' diyenlere öyle bir yanıt verdi ki...
PARTNER 'Heybetini gizli tutman gereken konular var' 'Heybetini gizli tutman gereken konular var'
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kırıkkale'de çıkan kavgada silahla yaralanan genç öldü
Kırıkkale'de çıkan kavgada silahla yaralanan genç öldü
Rektör Uzun, OSTİM’de "Filyos Limanı ve Endüstrisi Bölgesi Projesi"ni anlattı
Rektör Uzun, OSTİM’de "Filyos Limanı ve Endüstrisi Bölgesi Projesi"ni anlattı
Kayseri'de şiddete maruz kalan köpek, İtalya'da yeni sahibine kavuştu
Kayseri'de şiddete maruz kalan köpek, İtalya'da yeni sahibine kavuştu
Samsunspor Trabzonspor’la hazırlık maçı yapacak
Samsunspor Trabzonspor’la hazırlık maçı yapacak
AK Partili Cemal Bekle’den İyilik İçin İnsani Yardım Derneğine ziyaret
AK Partili Cemal Bekle’den İyilik İçin İnsani Yardım Derneğine ziyaret
Elazığ Belediyespor’dan 2 transfer
Elazığ Belediyespor’dan 2 transfer

Denizli Namaz Vakitleri 24 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:53
Sabah
06:20
Öğle
13:11
İkindi
16:53
Akşam
19:52
Yatsı
21:13

Denizli Nöbetçi Eczaneler24 Ağustos Pazartesi

Denizli Eczanesi
Merkezefendi
Köknar Eczanesi
Merkezefendi
Sena Kelleci Eczanesi
Merkezefendi
Şifa Eczanesi
Merkezefendi
Alpler Eczanesi
Pamukkale
Büşra Boyacı Eczanesi
Pamukkale
Ceylan Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Denizlispor 10 Ağustos’ta topbaşı yapacak
Denizlispor 10 Ağustos’ta topbaşı yapacak
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Denizli’de bir haftada 92 trafik kazası meydana geldi
Denizli’de bir haftada 92 trafik kazası meydana geldi
Denizlispor’da hüzünlü kutlama
Denizlispor’da hüzünlü kutlama
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.