Sörf tutkunları Ordu'da denizin ve rüzgarın keyfini çıkarıyor

Ordu'da mavi bayraklı sahiller, son dönemde sörfçülerin ilgi odağı oldu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte başlatılan dalga sörfü eğitimleri devam ediyor.

Ordu'da kısa süre önce açılan Dalga Sörfü Eğitim Merkezi'nde meraklı gençlere eğitim veriliyor. Yüzlerce kişinin eğitim aldığı merkezde hedef, milli takıma yeni sporcular yetiştirmek.

Bazı yabancı sörfçüler de zaman zaman kente gelerek eğitimlere katkıda bulunurken, yakın kentlerden gelen adrenalin tutkunları, sörf yaparak denizin ve rüzgarın tadını çıkarıyor.

Doğal güzellikleri ve mavi bayraklı plajlarıyla ilgi gören Ordu, yemyeşil ormanlarının yanı sıra ziyaretçilerine yamaç paraşütü imkanı da sunuyor.

Sörf eğitmeni Deniz Toprak, Perşembe ilçesine bağlı Efirli Plajı'ndaki Dalga Sörfü Eğitim Merkezi'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Burada doğan yeni jenerasyonlar, deniz ile iç içe bir noktada büyüyebilir. Yani biz deniz ile sörfü erişilebilir kılacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Şu anda kent içinden ve il dışından yaklaşık 600 kursiyerin sörf için eğitim aldığını dile getiren Toprak, ilginin bu kadar fazla olmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Hedeflerinin milli takıma Ordu'dan yeni sörfçüler yetiştirmek olduğunu kaydeden Toprak, bunun için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Ordu'ya gelerek eğitimlere katkı veren Belçikalı sörfçü Bram Vanhove ise kentte rüzgarın sörf için çok elverişli olduğunu dile getirdi.

Sörf eğitimi alan kursiyerler de böyle bir imkanın kendilerine sunulmasından duydukları memnuniyeti ifade etti.

