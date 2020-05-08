YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yozgat
  4. Sorgun Belediyesi berber ve kuaförleri dezenfekte etti

Sorgun Belediyesi berber ve kuaförleri dezenfekte etti

YOZGAT HABERLERİ  | 08.05.2020 17:12 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında kademeli olarak berberler, kuaförler ve güzellik salonlarının 11 Mayıs’ta açılacağının duyurulmasıyla birlikte harekete geçen Yozgat’ın Sorgun Belediyesi ilçe genelindeki bütün berber, kuaför ve güzellik salonlarını dezenfekte etti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında kademeli olarak berberler, kuaförler ve güzellik salonlarının 11 Mayıs’ta açılacağının duyurulmasıyla birlikte harekete geçen Yozgat’ın Sorgun Belediyesi ilçe genelindeki bütün berber, kuaför ve güzellik salonlarını dezenfekte etti. Sorgun Belediyesi, normalleşme süreci kapsamında 11 Mayıs tarihinden itibaren açılacak olan berber, kuaför ve güzellik salonlarında dezenfekte çalışması yaptı. Korona virüs tedbirleri kapsamında kademeli olarak berberler, kuaförler ve güzellik salonlarının faaliyete geçeceği duyurulunca hazırlıklar başladı. Sorgun Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçedeki tüm işletmeleri dezenfekte ederek kuaför ve berberlerin müşterilerine daha hijyenik bir ortamda hizmet vermesine destekte bulundu.
Sorgun Belediyesi ayrıca, berber ve kuaför esnaflarına ücretsiz olarak maske ve dezenfektan desteğinde bulundu. Esnafa verilen bu dezenfektanlarla iş yerlerinin sürekli olarak hijyenik şekilde tutulması, maskelerle de hem çalışanların hem de müşterilerin güvenli şekilde hizmet alışverişinde bulunması amaçlanıyor.
Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci’nin talimatıyla ilçedeki bütün işletmelerde çalışma başlatılırken işyerleri dezenfekte edilen esnaf da belediyeye desteği için teşekkür etti. Başkan M. Erkut Ekinci, esnafa desteklerinin devam edeceğini ifade ederek “Korona virüs tedbirleri kapsamında berber ve kuaförler uzun süredir kapalıydı. İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle 11 Mayıs’ta açılacak. Bizler de Sorgun Belediyesi olarak esnafımızın yanında olmak ve destek vermek için ilçemizdeki bütün berber ve kuaförlerin dezenfekte işlemini gerçekleştirerek kullanmaları için maske ve dezenfektan verdik. Hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru için her zaman destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Aç kalan köpekler, yiyeceklere hücum ettiAç kalan köpekler, yiyeceklere hücum etti
Maskesiz dolaşanlara ceza! Sosyal medyada tartışma yartan olay Maskesiz dolaşanlara ceza! Sosyal medyada tartışma yartan olay
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Selendi’nin tek nalbant ustası mesleğini seyyar olarak yapıyor

Selendi’nin tek nalbant ustası mesleğini seyyar olarak yapıyor

Hastanedeki minik Fetih’in çöp kamyonu aşkını Ümraniye Belediyesi dindirdi

Hastanedeki minik Fetih’in çöp kamyonu aşkını Ümraniye Belediyesi dindirdi

Tosya’da motosiklet sürücülerine 36 bin 861 TL ceza kesildi

Tosya’da motosiklet sürücülerine 36 bin 861 TL ceza kesildi

GÜNCELLEME - Düzce'de iş vaadiyle kandırdığı yabancıları gasbeden kişi tutuklandı

GÜNCELLEME - Düzce'de iş vaadiyle kandırdığı yabancıları gasbeden kişi tutuklandı

Beyin kanaması geçiren profesör hayatını kaybetti

Beyin kanaması geçiren profesör hayatını kaybetti

Kars’ta kumar aşkı sınır tanımıyor

Kars’ta kumar aşkı sınır tanımıyor

Yozgat Namaz Vakitleri 8 Mayıs Cuma

İmsak
03:46
Sabah
05:26
Öğle
12:42
İkindi
16:34
Akşam
19:49
Yatsı
21:21

Yozgat Nöbetçi Eczaneler 8 Mayıs Cuma

Uslu Eczanesi
Merkez
Yıldızlar Eczanesi
Akdagmadeni
Aydıncık Eczanesi
Aydincik
Boğazlıyan Eczanesi
Bogazliyan
Fatih Eczanesi
Candir
Temel Eczanesi
Cayiralan
Çakıroğlu Eczanesi
Cekerek
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Yozgat'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan bin 70 kişiye 1 milyon 260 bin lira ceza

Yozgat'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan bin 70 kişiye 1 milyon 260 bin lira ceza

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Yozgat Özel Şifa Hastanesi, Personeli Piknikte Buluştu

Yozgat Özel Şifa Hastanesi, Personeli Piknikte Buluştu

Sorgun’da Hacivat Karagöz Gösterileri Yoğun İlgi Görüyor

Sorgun’da Hacivat Karagöz Gösterileri Yoğun İlgi Görüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.