Sorgun Belediyesi berber ve kuaförleri dezenfekte etti

Korona virüs tedbirleri kapsamında kademeli olarak berberler, kuaförler ve güzellik salonlarının 11 Mayıs’ta açılacağının duyurulmasıyla birlikte harekete geçen Yozgat’ın Sorgun Belediyesi ilçe genelindeki bütün berber, kuaför ve güzellik salonlarını dezenfekte etti. Sorgun Belediyesi, normalleşme süreci kapsamında 11 Mayıs tarihinden itibaren açılacak olan berber, kuaför ve güzellik salonlarında dezenfekte çalışması yaptı. Korona virüs tedbirleri kapsamında kademeli olarak berberler, kuaförler ve güzellik salonlarının faaliyete geçeceği duyurulunca hazırlıklar başladı. Sorgun Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçedeki tüm işletmeleri dezenfekte ederek kuaför ve berberlerin müşterilerine daha hijyenik bir ortamda hizmet vermesine destekte bulundu.

Sorgun Belediyesi ayrıca, berber ve kuaför esnaflarına ücretsiz olarak maske ve dezenfektan desteğinde bulundu. Esnafa verilen bu dezenfektanlarla iş yerlerinin sürekli olarak hijyenik şekilde tutulması, maskelerle de hem çalışanların hem de müşterilerin güvenli şekilde hizmet alışverişinde bulunması amaçlanıyor.

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci’nin talimatıyla ilçedeki bütün işletmelerde çalışma başlatılırken işyerleri dezenfekte edilen esnaf da belediyeye desteği için teşekkür etti. Başkan M. Erkut Ekinci, esnafa desteklerinin devam edeceğini ifade ederek “Korona virüs tedbirleri kapsamında berber ve kuaförler uzun süredir kapalıydı. İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle 11 Mayıs’ta açılacak. Bizler de Sorgun Belediyesi olarak esnafımızın yanında olmak ve destek vermek için ilçemizdeki bütün berber ve kuaförlerin dezenfekte işlemini gerçekleştirerek kullanmaları için maske ve dezenfektan verdik. Hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru için her zaman destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

