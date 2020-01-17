Sorgun Belediyespor'da Ali Samet İçmeyiz'in sözleşmesi feshedildi

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Sorgun Belediyespor, orta oyuncu Ali Samet İçmeyiz ile yollarını ayırdı.

Kulüp başkanı Ergin Gül, yaptığı açıklamada, antrenör Bahadır Aksoy'un raporu doğrultusunda Ali Samet İçmeyiz'in sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettiklerini söyledi.

Gül, "Oyuncumuz 2 sezondur formamızı giyiyordu. Takımımıza geçen yıl ve bu yıl büyük katkıları oldu. Ancak hocamızın ikinci yarıda Ali Samet İçmeyiz'e forma vermeyeceğini açıklaması üzerine, karşılıklı olarak anlaşarak oyuncumuzla yollarımızı ayırdık. Kendisine bundan sonraki sporculuk yaşamında başarılar diler, bizlere sağladığı katkı için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

