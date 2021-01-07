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Sorgun Belediyespor'da Bursa Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıkları sürüyor

YOZGAT HABERLERİ  | 07.01.2021 16:18 | Son Güncelleme

Antrenör Bahadır Aksoy: - "Galibiyet serimizi devam ettirmemiz açısından bu maç çok önemli"

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Yozgat temsilcisi Sorgun Belediyespor, 10 Ocak Pazar günü Bursa Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacağı 13. hafta erteleme maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sorgun Spor Salonu'nda antrenör Bahadır Aksoy yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı. Sporcular pas, servis, smaç ve blok çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Başantrenör Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu deplasmanda çok önemli bir müsabakaya çıkacaklarını ve güçlü rakiplerini yenerek Sorgun'a galibiyetle dönmek istediklerini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor'un ligdeki durumu itibarıyla maça büyük bir hırsla hazırlanacaklarını dile getiren Aksoy, "Ligde 13. sırada bulanan rakibimizi mutlaka yenmemiz gerekiyor. Hem ileride sıkıntı yaşamamak hem de galibiyet serimizi devam ettirmemiz açısından bu maç çok önemli." ifadelerini kullandı.

Aksoy, antrenmanın ardından akşam Bursa'ya hareket edeceklerini belirterek, "Cuma ve cumartesi günü maçın oynanacağı salonda son antrenmanımızı yapacağız. Son haftalarda gerçekten çok iyi bir çıkış yakaladık ve aldığımız galibiyetlerle moral bulduk. İnşallah bu çıkışımızı Bursa Büyükşehir Belediyespor maçıyla da devam ettiririz." diye konuştu.

Ligin 13'üncü haftasında oynanması gereken ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Bursa Büyükşehir Belediyespor-Sorgun Belediyespor müsabakası, pazar günü saat 14.00'te Cengiz Göllü Spor Salon'unda yapılacak.

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