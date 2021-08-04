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Sorgun Belediyespor'da toplu imza töreni düzenlendi

04.08.2021 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sorgun Belediyespor'da toplu imza töreni düzenlendi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Yozgat temsilcisi Sorgun Belediyespor'da yeni transfer edilen oyuncular için toplu imza töreni düzenlendi.

Sorgun Belediyesi Encümen Salonu'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, voleybol takımının yeni sezon çalışmalarına başladığını ve 2021-2022 sezonunda daha başarılı olacaklarına inandığını söyledi.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 3 yıldır mücadele ettiklerini, amaçlarının bu ligin köklü bir takımı haline gelmek olduğunu aktaran Ekinci, "Bu sezon yeni bir takım kurduk. Ukraynalı Tymofii Poluian hariç tüm transferlerimiz burada. Poluian ülkesinin milli takımında görev yapıyor. CEV Avrupa Şampiyonası maçları sonrası aramıza katılacak. Transferleri hocamız ve kulüp başkanımız birlikte yaptı. İnce eleyip sık dokuyarak yaptığımız transferlerimizin bir an önce takımla bütünleşip iyi bir sezon geçirmelerini diliyorum." diye konuştu.

Konuşmanın ardından yeni transferler Furkan Gök, Orçun Ergün, David Wieczorek, Melih Özdemir, Erenhan Can, Roman Danilov, Ahmet Emre Çetinkaya, Hakan Polat, Ali Onur Edis, Murathan Kısal, Ege Can Avcıl, Deniz İvgen ve Onur Altınkaya ile sözleşme imzalandı.

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