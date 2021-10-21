Sorgun Belediyesporlu voleybolculara Galatasaray maçı öncesi moral yemeği

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekibi Sorgun Belediyespor'un oyuncularına, Galatasaray maçı öncesi moral yemeği verildi.

Restoran sahibi Faruk Bulut tarafından verilen yemeğe Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, teknik heyet ve sporcular katıldı.

Belediye Başkanı Ekinci, yaptığı konuşmada, Sorgun Belediyespor'un 24 Ekim'de Galatasaray HDI Sigorta ile oynayacağı maçta oyunculara başarı diledi.

Yemeğin ardından Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Ergin Gül tarafından Faruk Bulut’a forma ve atkı hediye edildi.



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