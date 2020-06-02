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Sorgun süne ile mücadele çalışması sürüyor

YOZGAT HABERLERİ  | 02.06.2020 12:17 | Son Güncelleme

Yozgat’ın Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri süne mücadelesini sürdürüyor.Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı 4 ayrı ekip Sorgun ilçe genelinde 1 milyon dekar alan içinde buğday ve arpalarda görünen süne zararına karşı çalışma başlattı.

Yozgat’ın Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri süne mücadelesini sürdürüyor.
Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı 4 ayrı ekip Sorgun ilçe genelinde 1 milyon dekar alan içinde buğday ve arpalarda görünen süne zararına karşı çalışma başlattı. Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, çalışma boyunca bütün alan içerisinde süne-kımıl yumurtası ve nimf sayımları yapıldığını, sünenin mahsulde yüzde 70’e varan kayıplara yol açtığını belirterek “Bilinçsiz ilaçlama doğal dengeyi zarara uğratabilmektedir. Bu kapsamda İlçe Tarım Müdürlüğü olarak süne survey ekipleri tarafından ilaçlama gerektiren bölgeler tespit edilip daha sonraki dönemde ilaçlanacak bölgeleri ilan etmekte. İlaçlama çalışması yüzde 90 oranında başarı göstermektedir. Ancak ilaçlama işlemi ilçe müdürlüğümüzde görevli süne survey ekiplerinin onayı sonrası yapılmalıdır. Süne-Kımıl zararlılarının ergin ve yumurta döneminde yapılacak olan ilaçlamanın herhangi bir faydasının olmayacağı gibi ilaçlamanın nimf döneminde yapılması gerekmektedir. Bu dönem gerekli bölgelerimizde ilanen ve SMS yoluyla çiftçilerimize bildirilecek” dedi.

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