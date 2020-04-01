YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yozgat
  4. Sorgun’da 698 parça tarihi eser ele geçirildi

Sorgun’da 698 parça tarihi eser ele geçirildi

YOZGAT HABERLERİ  | 01.04.2020 13:30 | Son Güncelleme

Yozgat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Sorgun ilçesinde bulunan bir işyerine yaptıkları operasyonda Roma, Bizans ve Selçuklu dönemlerine ait olduğu değerlendirilen toplam 698 parça tarihi eser ele geçirdi.Yozgat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Sorgun ilçesinde bir iş yerinde tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı.

Sorgun’da 698 parça tarihi eser ele geçirildi

Yozgat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Sorgun ilçesinde bulunan bir işyerine yaptıkları operasyonda Roma, Bizans ve Selçuklu dönemlerine ait olduğu değerlendirilen toplam 698 parça tarihi eser ele geçirdi.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Sorgun ilçesinde bir iş yerinde tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı. Belirlenen iş yerinde yapılan aramalarda; Roma, Bizans ve Selçuklu dönemlerine ait olduğu değerlendirilen çeşitli ebatlarda 580 adet sikke ve 118 adet tarihi obje olmak üzere toplam 698 parça tarihi eser ile 1 adet metal define arama dedektörü ele geçirdi. Ele geçirilen tarihi eserler Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte dünyanın en korkunç kedisi İşte dünyanın en korkunç kedisi
Antalya'da bulundu! Hepsi birbirinden farklı Antalya'da bulundu! Hepsi birbirinden farklı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Türk Tabipler Birliği: Kayseri’de Covid-19 50 pozitif hasta, 250 şüpheli hasta var

Türk Tabipler Birliği: Kayseri’de Covid-19 50 pozitif hasta, 250 şüpheli hasta var

Adana'da kuruyemişçiyi bıçaklayan gaspçı yakalandı

Adana'da kuruyemişçiyi bıçaklayan gaspçı yakalandı

Antalya'da piyasaya sahte gıda ve temizlik ürünü süren 2 şüpheli yakalandı

Antalya'da piyasaya sahte gıda ve temizlik ürünü süren 2 şüpheli yakalandı

Multinet Up’tan tamamen temassız bir ödeme dünyası

Multinet Up’tan tamamen temassız bir ödeme dünyası

Otomobil hoparlöründen uyuşturucu çıktı

Otomobil hoparlöründen uyuşturucu çıktı

Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı

Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı

Yozgat Namaz Vakitleri 1 Nisan Çarşamba

İmsak
04:52
Sabah
06:18
Öğle
12:50
İkindi
16:23
Akşam
19:12
Yatsı
20:32

Yozgat Nöbetçi Eczaneler 1 Nisan Çarşamba

Solmaz Eczanesi
Merkez
Ayçiçek Eczanesi
Akdagmadeni
Beştaş Eczanesi
Aydincik
Emin Eczanesi
Bogazliyan
Fatih Eczanesi
Candir
Soylu Eczanesi
Cayiralan
Saray Eczanesi
Cekerek
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Akdağmadeni’nde Tarihi Eser Operasyonu

Akdağmadeni’nde Tarihi Eser Operasyonu

Sorgun’da Zabıta Ekipleri Fırınları Denetledi

Sorgun’da Zabıta Ekipleri Fırınları Denetledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.