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Sörloth, Real Sociedad'a imza atmak için geldi!

24.08.2021 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alexander Sörloth, Real Sociedad'a imza atmak için San Sebastian'a geldi.

Sörloth, Real Sociedad'a imza atmak için geldi!

Alexander Sörloth, Real Sociedad'a transfer olmak için San Sebastian'a gitti.

Noticias de Gipuzkoa'da yer alan habere göre; Sörloth gün içerisinde San Sebastian'a gitti ve kulüp ile son görüşmelerini yaparak el sıkıştı. Sağlık kontrollerinden de geçen Sörloth için resmi imzalar son pürüzlerin de giderilmesinin ardından 25 Ağustos Çarşamba günü atılacak.

Sociedad cephesi, Sörloth'un kulübü RB Leipzig ile 1.5 milyon euro kiralama bedeli ve 8.5 milyon euro satın alma opsiyonu konusunda anlaşma sağladı.

2019-20 sezonunda Trabzonspor ile oynadığı 49 maçta 33 gol atıp 11 asist yapan Sörloth, geçen sezon transfer olduğu RB Leipzig'de sadece 5 gol atmıştı.


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Alexander Sörloth
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