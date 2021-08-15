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Sörloth Leipzig'in Mainz maçı kadrosona alınmadı! Yeni takımı...

15.08.2021 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'dan Almanya Bundesliga ekibi RB Leipzig'e transfer olan Norveçli golcü Alexander Sörloth, takımının Mainz maçı kadrosunda yer almadı. Alexander Sörloth'un, transferi nedeniyle takımda olmadığı ve Marsilya'ya imza atacağı aktarıldı.

Sörloth Leipzig'in Mainz maçı kadrosona alınmadı! Yeni takımı...

Trabzonspor sonrası Leipzig'e transfer olan ve Alman ekibinde beklentilerin altında kalan Alexander Sörloth'un takımdan gönderileceği iddiaları sıcaklığını korurken yıldız forvet için yeni bir gelişme yaşandı.

BUGÜN OYNANAN MAÇTA YER ALMADI

Sörloth, Leipzig'in Mainz deplasmanında bugün oynadığı maçta kadroda yer almadı.

KUPA MAÇINDA DA YER ALMAMIŞTI

Norveçli forvet daha önce Almanya Kupası'nda Sandhausen maçının kadrosunda da yer almamıştı.

61 Saat'in haberine göre, Trabzonspor'un da transfer gündeminde uzun süre yer alan Sörloth'un Fransa ligi ekiplerinden Marsilya'ya transfer olacağı ve kısa süre içerisinde Fransa'ya gideceği iddia edildi.


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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Alexander Sörloth
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