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Sörloth'tan Fenerbahçe itirafı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 01.02.2020 23:11 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un yıldız golcüsü Alexander Sörloth, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti. Mücadelede golünü atan Sörloth açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Sörloth, "Fenerbahçe gibi ligin iyi takımına karşı iyi oynadık, iyi savaştık. Galip gelerek önemli bir 3 puan aldık. Çok iyi oyuncularımız var, bana çok güzel toplar atıyorlar. Onlarla oynadığım için şanslıyım." dedi

Sörloth ayrıca, "Crystal Palace ile ilgili bir şey düşünmüyorum. Şu an sadece Trabzonspor'da goller atmayı düşünüyorum." açıklamasını yaptı

Trabzonspor - Fenerbahçe

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