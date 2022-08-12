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Sörloth transferinde mutlu son! Önümüzdeki hafta için takımdan ayrılıyor...

12.08.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra hemen hemen her transfer dönemi adı Süper Lig ekipleriyle anılan Sörloth transferinde artık son viraja girildi. Takımının yaptığı yeni transferlerden sonra yedek kulübesine hapsolan golcü oyuncu takımdan kesin olarak ayrılacak.

Sörloth transferinde mutlu son! Önümüzdeki hafta için takımdan ayrılıyor...

Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi. Norveçli golcü Alexander Sörloth, Leipzig'den kesin olarak ayrılma kararı aldı. Leipzig'in Timo Werner'i de kadrosuna katmasının ardından iyiden iyiye yedek kalması kesinleşen Sörloth'un takımdan ayrılacağı tarih de belli oldu.

10 MİLYON EURO'YA BIRAKACAKLAR

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Alman ekibinde forma giyen ve orada istediği performansı sahaya yansıtamayan Sörloth, takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti. Leipzig yönetimi de Norveçli golcüye kolaylık sağlayacaklarını bildirdi. Bu hamlenin ardından gözler Fenerbahçe'ye çevrildi. Fenerbahçe'nin Sörloth'a 10 milyon Euro gibi bir bonservis teklifi yapması durumunda Norveçli oyuncunun transferi tamamlanacak. Sörloth'un önümüzdeki hafta içinde takımdan kesin olarak ayrılması bekleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe sörloth
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