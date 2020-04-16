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Sorumsuz vatandaşlar yasak dinlemiyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 16.04.2020 21:19 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralının olmasına rağmen sorumsuz vatandaşlar orman ve mesire alanı yakınlarında hem piknik yapıyor hem de çöplerini atıyor.Tekirdağ Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda il genelindeki tüm piknik ve mesire alanlarının kapatılması, sorumsuz vatandaşları yıldırmadı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralının olmasına rağmen sorumsuz vatandaşlar orman ve mesire alanı yakınlarında hem piknik yapıyor hem de çöplerini atıyor.

Tekirdağ Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda il genelindeki tüm piknik ve mesire alanlarının kapatılması, sorumsuz vatandaşları yıldırmadı. İlçedeki yeşil alanlarda kaçak piknik yapan vatandaşlar, adeta yasaklara meydan okuyor. Kolluk kuvvetlerinin tüm uyarılarına rağmen bu alanlarda piknik yapan bazı sorumsuz vatandaşlar ise alkol şişelerini ve diğer çöplerini alanda bırakıyor.

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