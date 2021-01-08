YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Sorumsuzluğun böylesi, trafik dubasını çöp kovasına çevirdiler

Sorumsuzluğun böylesi, trafik dubasını çöp kovasına çevirdiler

08.01.2021 15:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Odunpazarı ilçesi İstiklal mahallesi Çınar-Şair Fuzuli caddelerinin kesiştiği noktada trafik sıkışıklığını önlemek be kaldırıma araç parkının önüne geçilmesi ve araçların geçtiği esnada yol kenarlarında vatandaşların rahatça yürüyebilmesi için kaldırıma üstü kapalı dubalar konuldu.

Odunpazarı ilçesi İstiklal mahallesi Çınar-Şair Fuzuli caddelerinin kesiştiği noktada trafik sıkışıklığını önlemek be kaldırıma araç parkının önüne geçilmesi ve araçların geçtiği esnada yol kenarlarında vatandaşların rahatça yürüyebilmesi için kaldırıma üstü kapalı dubalar konuldu. Ancak dubalardan birinin üstü kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından çıkarılarak çöp kovasına çevrilerek içi çöple dolduruldu. Bu durum sokakta çirkin bir görüntünün oluşmasına neden olurken aynı zamanda vatandaşlarında tepkilerine sebep oldu. Belediyenin koyduğu çöp kutusundan yaklaşık 50 metre uzakta yaşanan durumu görenler ise ’sorumsuzluğun böylesi’ yorumunda bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hülya Avşar'dan güldüren Zehra gafı! Hülya Avşar'dan güldüren Zehra gafı!
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!
1/

Eskişehir Namaz Vakitleri 8 Ocak Cuma

İmsak
06:43
Sabah
08:12
Öğle
13:10
İkindi
15:36
Akşam
17:57
Yatsı
19:21

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Cuma

Ayvaz Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
080120211830090120211000nobetci
Ayvaz Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
080120211830090120211000nobetci
Ayvaz Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
080120211830090120211000nobetci
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Didim’de deniz patlıcanı toplayan dalgıç vurgun yedi

Didim’de deniz patlıcanı toplayan dalgıç vurgun yedi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

KARDEMİR’de tehdit iddiası

KARDEMİR’de tehdit iddiası

Maçın ardından

Maçın ardından

Başkan Kılınç, muhalefet partili meclis üyeleriyle istişare toplantısında buluştu

Başkan Kılınç, muhalefet partili meclis üyeleriyle istişare toplantısında buluştu

Diğer Haberler

Arkadaşı tarafından soyulduğunu öne sürüp şikayetçi oldu

Arkadaşı tarafından soyulduğunu öne sürüp şikayetçi oldu

Tepebaşı’ndan satış, pazarlama ve kooperatifçilik eğitimi

Tepebaşı’ndan satış, pazarlama ve kooperatifçilik eğitimi

Eskişehir’e uyuşturucu getiren 2 kişi yakalandı

Eskişehir’e uyuşturucu getiren 2 kişi yakalandı

AK Parti’den, “Eskişehir Büyükşehir Belediyesi kamuoyunu aydınlatmalı” çağrısı

AK Parti’den, “Eskişehir Büyükşehir Belediyesi kamuoyunu aydınlatmalı” çağrısı

Eskişehir’den İdlip’e yardım tırı dualarla uğurlandı

Eskişehir’den İdlip’e yardım tırı dualarla uğurlandı

ÇEL-DER’den ihtiyaç sahibi engellilere akülü tekerlekli sandalye yardımı

ÇEL-DER’den ihtiyaç sahibi engellilere akülü tekerlekli sandalye yardımı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.