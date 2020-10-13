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Sosyal belediyecilik örneği sergiliyorlar

DÜZCE HABERLERİ  | 13.10.2020 12:21 | Son Güncelleme

Düzce Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile gıdadan giyime, ayakkabıdan ilaca, erzaktan sıcak yemeğe, kırtasiye malzemesinden hasta yatağına kadar birçok farklı alanda yardımlarını sürdürüyor.Düzce Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri koordineli bir şekilde sosyal belediyecilik örneği sergiliyor.

Sosyal belediyecilik örneği sergiliyorlar

Düzce Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile gıdadan giyime, ayakkabıdan ilaca, erzaktan sıcak yemeğe, kırtasiye malzemesinden hasta yatağına kadar birçok farklı alanda yardımlarını sürdürüyor.
Düzce Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri koordineli bir şekilde sosyal belediyecilik örneği sergiliyor. Düzce Belediyesi Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğünün tespit ettikleri ihtiyaç sahibi ailelerin faydalandığı yardımların amacına ulaşması için müdürlük personelleri büyük bir titizlikle çalışmalarını yürütüyor.
Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Düzce Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü, hayırseverlerin bağışladığı gıda malzemelerini ihtiyaç sahipleri ile buluşturmak için bir kez daha harekete geçti.

Hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü
Birçok belediye tarafından çeşitli yöntemlerle uygulanan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı, Düzce’de de “Gıda Kurtarma projesi” olarak hayata geçirilmişti. Büyük Önem taşıyan proje sayesinde Düzceli ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülmeye devam ediyor.
Düzce Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü, hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü oluşturarak, elde edilen meyve, sebze gibi gıda malzemelerinin teslim alınmasının ardından temizlik ve hijyen koşullarını sağlayarak ihtiyaç sahibi 45 aileye teslim etti.

Sosyal belediyecilik örneği sergiliyorlar

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