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  4. Sosyal Bilimler MYO, uygulama mutfağını minik şeflere açtı

Sosyal Bilimler MYO, uygulama mutfağını minik şeflere açtı

AMASYA HABERLERİ  | 07.01.2020 11:52 | Son Güncelleme

Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (MYO) Aşçılık Programı kapılarını ilkokul öğrencilerine açtı.Suluova Şeker İlkokulu 4.

Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (MYO) Aşçılık Programı kapılarını ilkokul öğrencilerine açtı.
Suluova Şeker İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri ile birlikte aşçılık mesleğinin eğlenceli bir şekilde tanıtılması amacıyla tatlı ve tuzlu kuru pasta uygulaması yaptılar.
Aşçılık mesleğini yakından tanıyarak oldukça eğlenceli vakit geçiren öğrenciler, Sosyal Bilimler MYO Müdürü Doç. Dr. Cengiz Yıldırım ile akademisyen ve bölüm öğrencilerine teşekkür ettiler.

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Merkez
Maden Eczanesi
Merkez
Evren Eczanesi
Goynucek
Mutlu Eczanesi
Gumushacikoy
Gündoğdu Eczanesi
Merzifon
Serpil Eczanesi
Suluova
Alperen Bol Eczanesi
Tasova
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