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Sosyal destek ödemeleri evlerde ödeniyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 05.04.2020 16:52 | Son Güncelleme

Balıkesir’de bin liralık sosyal destek ödemeleri PTT dağıtıcıları, Jandarma, Polis ve Bekçiler tarafından evlerde ödenmeye devam ediyor.Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi Balıkesir’de de önlemler alınmaya devam ediyor.

Balıkesir’de bin liralık sosyal destek ödemeleri PTT dağıtıcıları, Jandarma, Polis ve Bekçiler tarafından evlerde ödenmeye devam ediyor.
Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi Balıkesir’de de önlemler alınmaya devam ediyor. Alınan önlemlerin yanı sıra salgının vatandaşlar üzerindeki sosyal ve ekonomik yükünü hafifletmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla hayata geçirilen Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere ise bin TL’lik sosyal destek ödemeleri devam ediyor. Kentte Valilik ve Kaymakamlıkların koordinasyonunda bin liralık ödemeler PTT dağıtıcıları, Jandarma, Polis ve Bekçiler tarafından evlere ulaştırılıyor.

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