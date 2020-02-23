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Sosyal Hizmet Merkezi yeni binasında

SAMSUN HABERLERİ  | 23.02.2020 14:31 | Son Güncelleme

Çarşamba, Salıpazarı, Ayvacık ve Terme ilçelerinde yaşayan vatandaşların sosyal hizmete daha rahat erişim sağlaması için 2013 yılında açılan Çarşamba Sosyal Hizmet Merkezi, yeni binasında bölge halkına hizmet veriyor.Sosyal hizmet merkezlerinin sosyal hizmet müdahalesinin ve takibinin gerçekleştirildiği, çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı bireylere ve ailelerine koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici, rehberlik ve danışmanlık odaklı sosyal hizmet sunmak amacıyla açıldığını belirten Samsun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı, Çarşamba ilçesinde açılan sosyal hizmet merkezinin Çarşamba, Salıpazarı, Ayvacık ve Terme ilçelerinde toplamda 263 bin 382 kişiye hizmet verdiğini belirtti.

Çarşamba, Salıpazarı, Ayvacık ve Terme ilçelerinde yaşayan vatandaşların sosyal hizmete daha rahat erişim sağlaması için 2013 yılında açılan Çarşamba Sosyal Hizmet Merkezi, yeni binasında bölge halkına hizmet veriyor.
Sosyal hizmet merkezlerinin sosyal hizmet müdahalesinin ve takibinin gerçekleştirildiği, çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı bireylere ve ailelerine koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici, rehberlik ve danışmanlık odaklı sosyal hizmet sunmak amacıyla açıldığını belirten Samsun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı, Çarşamba ilçesinde açılan sosyal hizmet merkezinin Çarşamba, Salıpazarı, Ayvacık ve Terme ilçelerinde toplamda 263 bin 382 kişiye hizmet verdiğini belirtti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ülkemizde sosyal devlet ilkesini yerine getiren ve onu tamamlayan en önemli bakanlıklardan biri olduğunu ifade eden Balcı, "Bu anlamda engelli evde bakım hizmeti ile engelli bireylerimizin doğal yaşam ortamlarında ve ailelerinin yanında bakımının sağlanması bizim önceliklerimiz arasında yer almaktadır. 2006 yılının aralık ayından bu yana engelli evde bakım ücreti veriyoruz ve şu anda Samsun’da 9 bin 596 ailemiz bu hizmetten yararlanmaktadır. 2019 yılı sonu itibarıyla Çarşamba Sosyal Hizmet Merkezi’ne evde bakım ücreti için 4 ilçeden toplamda bin 179 kişi başvuruda bulunmuş ve bu başvuruların bin 145’ini Çarşamba’da ikamet eden vatandaşlar oluşturmaktadır ve toplamda bin 272 bireye engelli evde bakım ücreti ödenmektedir” dedi.

319 kişiye sosyal ve ekonomik destek
Yoksulluk içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken kişileri çocuklarını yanında bakma imkanı sağlanması amacıyla desteklediklerini belirten Balcı, “Çarşamba Sosyal Hizmet Merkezimiz tarafından 319 kişi bu hizmetten faydalandırılmıştır" diye konuştu.
Çarşamba Sosyal Hizmet Merkezi’ne 25 bin 59 doğum yardımı başvurusu yapıldığını ifade eden Balcı, bu başvuruların bin 620 tanesinin Çarşamba ilçesindeki müracaatçılara ait olduğunu söyledi. Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen bu hizmetlerin yanı sıra engelli vatandaşlar için Çarşamba Belediyesi ve Ticaret Borsası Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’ni 2019 yılında faaliyete geçirdiklerini söyleyen Balcı, "Kısa zaman içerisinde ise Samsun-Çarşamba Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’ni aktif hale getirerek engellilerimize 7 gün 24 saat hizmet sunmaya başlayacağız. Diğer taraftan huzurevi inşaatının çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İnşaatın yüzde 75’i tamamlanmış durumda” dedi.

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