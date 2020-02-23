Çarşamba, Salıpazarı, Ayvacık ve Terme ilçelerinde yaşayan vatandaşların sosyal hizmete daha rahat erişim sağlaması için 2013 yılında açılan Çarşamba Sosyal Hizmet Merkezi, yeni binasında bölge halkına hizmet veriyor.

Sosyal hizmet merkezlerinin sosyal hizmet müdahalesinin ve takibinin gerçekleştirildiği, çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı bireylere ve ailelerine koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici, rehberlik ve danışmanlık odaklı sosyal hizmet sunmak amacıyla açıldığını belirten Samsun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı, Çarşamba ilçesinde açılan sosyal hizmet merkezinin Çarşamba, Salıpazarı, Ayvacık ve Terme ilçelerinde toplamda 263 bin 382 kişiye hizmet verdiğini belirtti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ülkemizde sosyal devlet ilkesini yerine getiren ve onu tamamlayan en önemli bakanlıklardan biri olduğunu ifade eden Balcı, "Bu anlamda engelli evde bakım hizmeti ile engelli bireylerimizin doğal yaşam ortamlarında ve ailelerinin yanında bakımının sağlanması bizim önceliklerimiz arasında yer almaktadır. 2006 yılının aralık ayından bu yana engelli evde bakım ücreti veriyoruz ve şu anda Samsun’da 9 bin 596 ailemiz bu hizmetten yararlanmaktadır. 2019 yılı sonu itibarıyla Çarşamba Sosyal Hizmet Merkezi’ne evde bakım ücreti için 4 ilçeden toplamda bin 179 kişi başvuruda bulunmuş ve bu başvuruların bin 145’ini Çarşamba’da ikamet eden vatandaşlar oluşturmaktadır ve toplamda bin 272 bireye engelli evde bakım ücreti ödenmektedir” dedi.