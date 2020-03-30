Sosyal izolasyonda abur cubura dikkat

Türkiye genelinde yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler giderek artıyor. Covid-19 nedeniyle mecburi bir durum olmadıkça evde kalmamız gereken bu dönemde, belirtilen düzene alışkın olmayan bireyler geçiş sürecinde zor anlar yaşayabiliyor.

Sıkıntı ve stres anında bazı bireylerin fazla yiyecek tüketme, bazılarının ise normalden daha az miktarda yiyecek tüketme eğiliminde olduğunda dikkat çeken Yaşar Üniversitesi MYO Gıda İşleme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, stres ve yeme kontrolü arasındaki bağlantıda nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı. Zihinsel sağlığın ve dinginliğin ancak fiziksel egzersiz, düzenli uyku ve dengeli beslenme ile desteklenebileceğini belirten Yaşar Üniversitesi Gıda İşleme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, “Günlük rutinimizden mümkün oldukça kopmadan, uzmanların tavsiyelerine uygun hareket edilirse yeni koşullara uyum sağlayan ılımlı bir geçiş sağlayabiliriz” dedi.

"Gece uykusu bağışıklık için önemli"

Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel yeni uyku ve beslenme düzeninde uyulması gereken kuralları ve tavsiyeleri şöyle anlattı: “Bireyler iş temposu olan günlerin ardından evde kalmaya başladıklarında bu durum, uyku saatlerindeki esneklik olarak algılanmamalı. Eğer iş yaşamındaki uyku düzeni onları rahatsız etmeyecek düzende ve yeterliyse bu düzen aynen devam ettirilmeli. Özetle bireyler evde kaldıkları sürede daha az ya da daha düzensiz uyumamalı. Uyku saati az olan bireyler gündüz dinlenmeyi aradaki uyku açığını kapatmak için kullanmamalı. Çünkü gece olan kaliteli uyku bağışıklık sisteminin güçlü kalmasında etkili olacaktır. Bu noktada ihtiyaç duyulan uyku miktarının bireylerin yaş aralıklarına ve fizyolojik durumlarına göre değişiklik gösterdiği de unutulmamalı."