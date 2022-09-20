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  4. "Sosyal Konut Projesi" için TOKİ'ye 65 bini aşkın soru geldi

"Sosyal Konut Projesi" için TOKİ'ye 65 bini aşkın soru geldi

20.09.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İlk Evim İlk İş Yerim" projesinin başvurularının başladığı 14 Eylül'den bu yana ALO TOKİ çağrı merkezi ile sosyal medyadan gelen soruların 61 bin 254'üne yanıt verildi - Vatandaşlar TOKİ'ye sosyal konut projesine başvururken engel teşkil edebileceğini düşündüğü konuları sordu, ayrıca taleplerini iletti

YASEMİN KALYONCUOĞLU - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 14 Eylül'de başvuruları başlayan "İlk Evim İlk İş Yerim" sosyal konut projesine ilişkin sosyal medya hesapları ve çağrı merkezi üzerinden gelen 67 bin 777 sorunun 61 bin 254'ünü yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından detayları paylaşılan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi "İlk Evim İlk İş Yerim" kampanyasına yönelik, konutların inşasını yapacak TOKİ'nin çağrı merkezi ve sosyal medya hesaplarına vatandaşlar birçok soru iletti.

AA muhabirinin TOKİ yetkililerinden edindiği bilgiye göre kuruma, Twitter, Facebook ve Instagram üzerinden projeyle ilgili 15 bin 214 soru geldi. Soruların 12 bin 802'si cevaplandırıldı.

ALO TOKİ çağrı merkezince de aynı konudaki 52 bin 563 sorunun 48 bin 452'si yanıtlandı.

Çağrı merkezi ve sosyal medya hesaplarına böylece toplam 67 bin 777 soru iletildi, bunların 61 bin 254'ü cevaplandı.

- En çok soru konut tipinin seçilip seçilemeyeceğine ilişkin

Kuruma projeyle ilgili en çok sorulan soruların başında "başvuru aşamasında konut tipinin seçilip seçilemeyeceğine" ilişkin olanlar yer aldı. Vatandaşlar, bu konudaki soruları üzerine konut tipi ayrımı olmadan proje bazında başvuru yapılabileceği bilgisini edindi.

50.000/100.000 Konut Projesi kurasında hak sahibi olduğu konut satış sözleşmesini imzalamayanların yeni projeye başvurma imkanı olup olmadığına yönelik sorular ise ikinci sırayı oluşturdu.

Hane halkı tarafından koşulların uyması durumunda iki ayrı kişinin başvurup başvuramayacağı, vekaletname ile başvuru yapılıp yapılamayacağı ve hisseli tapusu olanların kampanyaya başvurmasında engel olup olmadığı da en çok sorulan sorular arasında yer aldı.

TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşların istekleri, önerileri ve şikayetleri ilgili birimlere iletildi.

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