Sosyal Kuluçka Merkezi çok sevildi

Tepebaşı Belediyesinin kardeş şehri Treptow-Köpenick Belediyesi iş birliğinde hayata geçirdiği Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezinde gerçekleştirilen eğitim çalışmaları sürüyor.

Merkezde öncelikli olarak gençler ve toplumun her kesiminden iş dünyasına girişlerinde var olan sorunlarının çözülmesi ve iş dünyasında daha etkin rol alabilmeleri için mültecilerin de faydalanacağı başta girişimcilik olmak üzere pek çok konuda eğitim çalışması gerçekleştiriliyor. Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi, serbest iş kurma fırsatlarının destek ve teşvik edilerek yeni istihdam alanları yaratılmasını da sağlamayı amaçlıyor. Ücretsiz olarak düzenlenen eğitim çalışmaları ile gençlerin desteğe açık yatırımcılara ulaşabilmesi, bilişim sektöründe istihdam sorunu olmasına rağmen sektöre dönük çalışmalar yapan gençlere fırsat verilmesi, yabancı dil eksikliğinden dolayı ilgilendikleri sektöre ilişkin yeterli araştırma yapamayan, yol gösterici zorluğu çeken ve bu nedenle nasıl hareket edeceğini bilemeyen gençlere destek olunuyor. Merkezde, tasarım alanında eğitim gören öğrencilerin kullanması için 3D yazıcı olanağı da sunuluyor.

Merkezde şimdiye kadar sosyal girişimcilik eğitimleri, sosyal iş kurma eğitimleri, University4Society Maratonu, iş fikri değerlendirme toplantısı, girişimcilik buluşmaları, dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama eğitimleri, proje döngüsü yönetimi eğitimi, CV hazırlamanın püf noktaları atölyesi, STK buluşması, Impact Hub Istanbul Fikir Geliştirme Atölyesi, Party Bridges Projesi Katılım Köprüsü Fikir Atölyesi, Factory 2020, Wear Up Nature, Map The Gap Projesi Hekaton Etkinliği, Shop 2 Designers Marka Lansmanı, Çiftçiler İçin Finansal Okuryazarlık Eğitimi, film gecesi ve proje eğitimleri olmak üzere toplam 42 faaliyet gerçekleştirildi.