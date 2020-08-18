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Sosyal Kuluçka Merkezi’nde eğitimler sürüyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 18.08.2020 14:39 | Son Güncelleme

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi, sosyal girişimcilik eğitimleri ile gençlere imkanlar sunarken, sürdürülebilir iş modeli, girişimcilik ve mentor desteği ile de buluşmalarını sağlıyor.

Sosyal Kuluçka Merkezi’nde eğitimler sürüyor

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi, sosyal girişimcilik eğitimleri ile gençlere imkanlar sunarken, sürdürülebilir iş modeli, girişimcilik ve mentor desteği ile de buluşmalarını sağlıyor. Bu kapsamda düzenlenen doğal baskı atölyesi için de kayıtlar başladı.
Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitim çalışmaları sürüyor. Merkezde öncelikli olarak gençler ve toplumun her kesiminden katılımcıların iş dünyasına girişlerinde yaşadıkları sıkıntıların çözülmesi ve daha etkin rol alabilmeleri için mültecilerin de faydalanacağı başta girişimcilik olmak üzere pek çok konuda eğitim çalışması gerçekleştiriliyor.
Sürdürülebilir ve etik moda vizyonunun benimsenerek gerçekleştirileceği doğal baskı atölyesi etkinliğinde, merkezden mentor desteği alan sosyal girişimci Esra Yaprak katılımcılara hapa zome uygulanışını aktaracak. Pandemi dolayısıyla alınan önlemler doğrultusunda 5 katılımcı ile düzenlenecek atölyede, hapa zome uygulaması için ihtiyaç duyulacak bitki, çiçek ve yapraklar Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi tarafından sağlanacak.

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