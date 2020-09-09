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Sosyal Mahallesi’nde yol yenileme çalışmaları başladı

BİTLİS HABERLERİ  | 09.09.2020 15:18 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan Belediyesi, altyapısı yenilenen Sosyal Mahallesi’nde yol yenileme çalışmalarına başladı.Tatvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen altyapı yenileme çalışmaları kapsamında tahrip olan yolların yenileme çalışmaları devam ediyor.

Bitlis’in Tatvan Belediyesi, altyapısı yenilenen Sosyal Mahallesi’nde yol yenileme çalışmalarına başladı.
Tatvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen altyapı yenileme çalışmaları kapsamında tahrip olan yolların yenileme çalışmaları devam ediyor. Karşıyaka, Fatih, Dumlupınar ve Bahçelievler mahallelerinde yol yenileme çalışmaları devam ederken ekipler Sosyal Mahallesi’nde de yol yenileme çalışmalarına başladı. Kilitli parke taşı yol yenileme çalışmaları için kazıya başlayan ekiplerin çalışmalarını tamamlamasıyla yollarda yenileme yapılacak.
Konu hakkında açıklamalarda bulunan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, “Gerek altyapı gerekse üstyapı çalışmaları neticesinde ilçemizde yoğun bir çalışma sezonu geçiriyoruz. Bir şehrin olmazsa olmazı altyapıdır. Çünkü şehrin yaşam damarlarını oluşturuyor. Allah’a şükür bu sezon şehrin altyapısında yoğun çalışma ile büyük bir ilerleme sağladık. Tabi altyapımızı yenilerken yollarımız tahrip oluyor. Sonuçta yer altında gerçekleşen bir çalışma. Ekiplerimiz hızlı ve düzenli bir şekilde altyapısı tamamlanan mahallelerimizde yollarımızı yeniliyor. Fatih, Dumlupınar, Bahçelievler ve Karşıyaka mahallelerimize ek olarak bugün itibari ile Sosyal Mahallesi’nde de yol yenileme çalışmalarına başladı. Önümüzdeki günlerde Tuğ ve Aydınlar mahallelerinde de yol yenileme çalışmalarına başlayacağız. Biz şehrimizi yeni baştan inşa ediyoruz. 100 bin nüfuslu bir şehrin her bir köşesini yenileyeceğiz. Halkımızdan tek isteğimiz sabırlı olmalarıdır. Bu çalışmaların sonunda şehrimiz uzun yıllar hem altyapı hem de üstyapı konusunda rahat olacak. Yapılan çalışmalardan dolayı gerek esnafımız olsun gerekse vatandaşlarımız olsun olumsuz etkilenebiliyor. Bu konuda tüm hemşehrilerimizde özür diliyoruz” dedi.

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